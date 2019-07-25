У Кадырова появился шестилетний охранник

Грозный, 25 июня. Шестилетний мальчик Магомед-Эми Газиев устроился охранником президента Чечни Рамзана Кадырова. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Instagram.

Приему на работу предшествовала публикация в Сети видео с рассказом мальчика об этой мечте. Запись обнародовали родители Магомеда-Али.

«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире», - написал сегодня Кадыров.

По словам президента Чечни, хотя Газиеву всего шесть лет, он полон смелости, решимости и отваги.

«Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!» — подчеркнул политик.

Кадыров добавил, что Магомеду-Али купили полное обмундирование и игрушечные оружие и транспорт. Деньги на это были выделены из фонда Ахмата Кадырова.

«Курировать работу моего охранника будет помощник главы ЧР, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев», — добавил Рамзан Кадыров.

Напомним, у президента Чечни и его супруги Медни Мусаевны есть четыре сына и две дочери. Еще двух мальчиков они усыновили в 2007 году. Родные сыновья Кадырова Ахмат, Зелимхан и Адам мечтают стать профессиональными спортсменами. Все трое занимаются разными боевыми искусствами.