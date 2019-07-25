В Совфеде рассказали, чем для экономики Украины могут обернуться российские санкции

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара посоветовал Киеву прекратить попытки давить на Россию с помощью санкций. По его мнению, если Москва решит ответить Украине симметрично, то это развалит экономику соседнего государства.

«К сожалению, пока никаких изменений после смены власти во внешнеполитическом курсе украинского государства в отношении Российской Федерации, в отношении Крыма не произошло. Я бы посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и новому составу Верховной рады прекратить играться в санкции. Это абсолютно не игрушки и может быть очень опасным. Если для нас — это просто меры, которые точно не повлияют на Российскую Федерацию и Республику Крым, то наши зеркальные санкции очень болезненно ударят по и так слабейшей украинской экономике, которая уже много лет находится в жесточайшем кризисе после государственного переворота», — сказал крымский политик, его слова приводит РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что ограничительные меры, которые вводит Украина, по своей сути являются бессмысленными.

«Очевидно, что все экономические санкции Киева в отношении России носят символический характер», — говорит член верхней палаты российского парламента.

Сенатор также отметил, что Москва, в отличие от Киева, руководствуется прежде всего здравым смыслом. Именно поэтому никаких серьезных санкций против Украины со стороны России введено не было.

«Россия старалась минимально реагировать на эти санкции, понимая, что любые реальные встречные меры будут для Украины разрушительными. Достаточно включить санкции в части ГСМ или атомной энергетики, и экономика Украины просто встанет. Мы этого не делаем только из гуманистических соображений. Все, что касается санкционных выпадов — это больше политическая риторика, нежели реальные ограничительные меры, влияющие на экономку России и Крыма», — добавил Олег Морозов.

Напомним, Крым воссоединился с Россией весной 2014 года. Согласно итогам референдума, более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. После этого Киев ввел против Крыма водную, экономическую и энергетическую блокады. Россия смогла в кратчайшие сроки преодолеть изоляцию Крымского полуострова.