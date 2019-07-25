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Психолог «прочитала» лицо нового премьера Британии Джонсона

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Психолог «прочитала» лицо нового премьера Британии Джонсона

Москва, 25 июля. Борис Джонсон — противоречивая личность, он способен договориться с любым человеком и сделает все ради достижения своих целей. Такую характеристику дала новому премьер-министру Великобритании психолог, физиогномист Светлана Филатова.

Экс-министр иностранных дел Соединенного Королевства, избранный новым лидером Консервативной партии, накануне встретился с королевой Елизаветой II и вступил в новую должность вместо ушедшей в отставку Терезы Мэй.

Как отметила психолог, политик производит впечатление простого, «своего» человека, однако с другой стороны он достаточно волевой и жесткий. «Прочитав» лицо Джонсона, физиогномист указала, что его полные губы говорят о способности «прощупывать людей», незаметные светлые брови — о незаурядных коммуникативных способностях, а длинная голова — о том, что для политика существует «либо его мнение, либо неправильное».

«Он не будет напрямую бороться, он будет это делать разными манипулятивными способами. Хороший запас энергии, но эмоционально он крайне закрыт. Для политика это идеальный вариант», — цитирует ее НСН.

Филатова добавила, что Джонсон, обладающий живой мимикой, был бы гениальным актером, однако он хорошо нашел себя в политике. Нос, «смотрящий» налево говорит о стремлении нового премьера к признанию и похвале, а близко посаженные глаза — о бешеной целеустремленности, констатировала физиогномист.

Психолог «прочитала» лицо нового премьера Британии Джонсона

Напомним, Джонсон до вступления в должность главы британского правительства занимал пост мэра Лондона и возглавлял МИД Соединенного Королевства, пишет Infox.ru. 7 мая 2015 года был избран в Палату общин.

Со вступлением на новый пост политика уже поздравил президент РФ Владимир Путин, который пожелал Джонсону успехов в ответственной деятельности во главе британского правительства.

При этом российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в Британии с приходом Джонсона к власти усилится внутренняя нестабильность. Он напомнил, что примерно половина жителей страны не поддерживает выход Соединенного Королевства из Европейского союза.

Накануне Джонсон дал первое обещание на посту премьер-министра Великобритании. Он заверил, что обеспечит выход страны из состава ЕС до 31 октября 2019 года. 

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Источник: НСН
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