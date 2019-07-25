Ведомству Шойгу есть, чем ответить «улучшенным» украинским ракетам «Ольха»

Вооруженные силы Украины сообщают об успешных испытаниях модернизированных ракет «Ольха» («Вільха») для реактивной системы залпового огня. Для российского военного ведомства, возглавляемого министром обороны Сергеем Шойгу, эти испытания интереса не представляют, поскольку «Ольха» — это просто модернизированная советская система с непринципиальными изменениями, да еще существующая в весьма ограниченном количестве. РСЗО, состоящие на вооружении российской армии, неизмеримо мощнее и совершеннее, отмечают эксперты.

О новых испытаниях «Ольхи», о которой не было слышно более года, сообщает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Теперь, после полуторагодичной доработки, ракеты «Ольха», по версии украинских военных, серьезно улучшены. Сообщается, что конструкторам удалось добиться увеличения дальности поражения РСЗО, впрочем, на сколько именно — авторы релиза предпочли не сообщать.

Если в прошлом году на государственных испытаниях «Ольхи» присутствовал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, то в этом году «приемочная комиссия» была рангом пониже: за недолгим полетом ракеты наблюдал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Он подтвердил успешность испытаний и сообщил, что принят «ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет» в Вооруженные силы Украины.

По мнению военных экспертов, «Ольха» — не бог весть какое оружие, новизны в нем немного, да и существует комплекс если не в единичных экземплярах, то в весьма ограниченной серии. Такого мнения придерживается военный эксперт Борис Рожин (Colonel Cassad).

В комментарии Федеральному агентству новостей Рожин рассказал, что украинская «Ольха» — это всего лишь модернизированный аналог советской реактивной системы, поскольку самостоятельные военные разработки с нуля Киев вести не в состоянии.

«Украина изначально была не в состоянии производить принципиально новые вооружения, поэтому она много лет пытается модернизировать старые советские системы, — отметил эксперт. — «Ольха» не исключение: ее много лет пытаются модернизировать, взяв за образец советскую РСЗО «Смерч». Но даже после модернизации «Ольха» серьезно уступает российским РСЗО, которые созданы на совершенно других принципах».

При этом количество «улучшенных» комплексов у Украины настолько мало, что запуск их в серию — всего лишь планы, которые озвучиваются не первый год, отметил эксперт. По мнению специалистов, тот факт, что Киев время от времени напоминает о существовании РСЗО «Ольха», — скорее пропагандистская игра, чем сообщение о реальных достижениях.

Напомним, бывший глава СНБО Александр Турчинов презентовал комплекс «Ольха» еще в декабре 2017 года. Информация, когда именно этот комплекс наконец появится в ВСУ, постоянно корректировалась. Сначала речь шла о конце 2018 года, потом сроки сдвинулись на конец 2019-го. В апреле прошлого года «Ольха» со скрипом добралась до госиспытаний, так что формально комплекс уже состоит на вооружении ВСУ, но до завершения этой эпопеи еще далеко.

По данным военных экспертов, «Ольха» — это 300-миллиметровый реактивный снаряд, совместимый с советской реактивной системой залпового огня «Смерч». Точные параметры ракеты не сообщаются, но во время прошлогодних испытаний заявлялось, что модифицированные ракеты «Ольха-М» имеют дальность пуска до 130 километров.

Безусловно, России есть, чем ответить этим «улучшенным» со времен Петра Порошенко украинским ракетам. Ни в какое сравнение с российскими РСЗО украинская «Ольха» не идет. В 2019 году в российскую армию поступило первое подразделение реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», и военные приступили к его опытно-промышленной эксплуатации. Другие российские РСЗО будут тоже доведены до уровня «Торнадо-С».

РСЗО «Торнадо» — это семейство российских модернизированных реактивных систем залпового огня калибром 122 и 300 мм, которое призвано заменить «Грады» и «Смерчи». Российские системы «Торнадо» имеют намного более высокую боевую эффективность, чем аналоги, за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке и современным компьютеризированным баллистическим вычислителем.