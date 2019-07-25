В Госдуме перестанут публично поздравлять депутатов с днем рождения

Москва, 25 июля. В заключительный день весенней сессии в Госдуме приняли небольшую внутреннюю реформу и решили «начинать день с работы, а не с поздравлений». Депутаты больше не будут поздравлять именинников на общем пленарном заседании, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Традиционно российские депутаты поздравляли именинников в начале пленарного заседания, но в финальный день весенней сессии Владимир Жириновский возмутился тем, что в Госдуме «начинают день с радости». Он предложил не делать это на публику (все заседания идут в прямом эфире), а поздравлять друг друга на фракционных мероприятиях. Впрочем, он добавил, что собирается работать в Госдуме до своего столетия и был бы не прочь получить поздравления в этот день.