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Президент Туниса скончался на 93-м году жизни

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Президент Туниса скончался на 93-м году жизни

Тунис, 25 июля. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался на 93-м году жизни. Об этом в четверг сообщили в президентской администрации.

Утром в четверг сообщалось, что Эс-Себси доставили в медицинское учреждение.

По данным администрации, в четверг утром тунисский лидер умер в военном госпитале, расположенном в столице африканского государства. Заявление опубликовано на официальной странице администрации в социальной сети Facebook.

Эс-Себси занимал президентский пост в течение пяти лет — с 2014 года.

Напомним, в течение последнего месяца СМИ несколько раз сообщали о госпитализации тунисского главы. Известно, что 27 июня его экстренно доставили в клинику на фоне проблем со здоровьем. Перед госпитализацией политика в Тунисе произошел двойной теракт.

Первый взрыв прогремел около транспортного средства полиции на многолюдной улице Хабиба Бургиба — буквально в 100 метрах от французского посольства. Уточнялось, что во время первого взрыва пострадали два сотрудника службы безопасности. Второй взрыв произошел около офиса антитеррористического подразделения правоохранительных органов Туниса.

По мнению многочисленных экспертов и аналитиков, предстоящие выборы в Тунисе, в которых собираются принять участие 6,7 миллиона избирателей, уязвимы перед террористическими угрозами.

Ранее редактор сервиса Turizm.ru Алексей Песков заявил, что на сегодняшний день обстановка в Тунисе остается крайне напряженной. По словам эксперта, сотрудники правоохранительных органов пытаются пресечь атаки террористов и вспышки агрессии, но это вовсе не говорит о том, что с терроризмом покончено.

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