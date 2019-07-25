Поклонская посоветовала Украине не пытаться переписать историю Крыма

Москва, 25 июля. Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что в конституции может появиться некий пункт о «национальной автономии» Крыма. Эти слова он сказал в интервью ведущему телеканала ATR Айдеру Муждабаеву (оба общались на русском языке). Депутата Государственной думы Российской Федерации Наталью Поклонскую очень сильно удивили эти слова, и она специально для Федерального агентства новостей прокомментировала заявление Потураева.

«Надо же, новая власть на Украине приступила к «изучению» истории независимости Крыма. Советую таким «историкам» обратиться к более современным временам, чем Крымское ханство, а точнее — к периоду Крымской АССР в составе Украинской ССР (там много интересного). При создании суверенного государства — Республики Крым — после так называемого «парада суверенитетов» отношения Крыма с другими государствами должны были строиться в соответствии с международным правом, а территория полуострова считалась неделимой и неприкосновенной", — отметила Поклонская в беседе с ФАН.

Парламентарий также обратила внимание на существование соглашений и договоров, на основе которых должны были строиться отношения с Украиной. Речь идет, в том числе об украинском законе «О разграничении полномочий между органами государственной власти Украины и Республики Крым».

«При этом отношения с Украиной должны были строиться на основе договора или соглашения. Для этих целей в 1992 году был принят Закон Украины «О разграничении полномочий между органами государственной власти Украины и Республики Крым», в соответствии с которым устанавливалось, что объем полномочий Республики Крым не может быть изменен без согласия на то высших законодательных органов Украины и Республики Крым. А полномочий было достаточно, в том числе, собственная Конституция, согласно которой Крым признавался правовым, демократическим государством со своим президентом и автономией», — сказала собеседник агентства.

В то же время Поклонская считает, что украинская сторона решила совершить «рейдерский захват» — Киев нарушил международные договоры и национальные законы.

«Но, говоря современным языком, Украина решила совершить «рейдерский захват», для чего в одностороннем порядке, нарушая все международные договоры и национальные законы, в 1994 году отменила Декларацию о государственном суверенитете Крыма и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым, также признала утратившим силу закон «О разграничении полномочий между органами государственной власти Украины и Республики Крым», а взамен приняла закон «Об Автономной Республике Крым», в котором существенно ограничен объем полномочий. И она подкрепляет все это Конституцией Украины 1996 года», — добавила член Государственной думы.

По ее словам, тогда на этот случай отреагировали международные организации, например, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«На это безобразие отреагировали даже представители ОБСЕ и порекомендовали украинской стороне не нарушать права крымчан, но в итоге это осталось всего лишь невыполненной рекомендацией. То есть украинская власть фактически украла у крымчан право на автономию, язык, финансовую самостоятельность, вероисповедание, право собственности и др. Разве это не рейдерский захват?! — возмутилась Поклонская — А если уж обращаться к периоду существования Крымского ханства, то мудрые политики должны извлекать уроки и делать соответствующие выводы, а не пытаться переписать историю. Так вот, если бы не твердая воля и храбрость таких исторических деятелей, как Екатерина Вторая, Богдан Хмельницкий, Григорий Потемкин и другие, то, может быть, и не было бы Украины как таковой, а была бы Автономная Республика Украина в составе Крымско-Польско-Литовского ханства».

Ранее Поклонская заявила о том, что с начала осенней сессии будет работать в комитете ГД РФ по международным делам.