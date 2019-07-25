В Крыму посоветовали Украине вместо создания «автономии» достать с неба Луну

Симферополь, 25 июля. Украинским властям следует поставить перед собой задачу достать Луну с неба, нежели создать «национальную автономию» в Крыму, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее советник украинского президента по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что Украина при Владимире Зеленском вернется к вопросу включения в конституцию пункта о «национальной автономии» на полуострове.

Гемпель назвал идею команды Зеленского «бредом сумасшедшего». По его мнению, это «фейк и пустое сотрясение воздуха».

«Вместо создания какого-либо национально-территориального образования в Крыму украинским властям стоит лучше поставить перед собой задачу достать Луну с неба», — сказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, никакие государства не вправе распоряжаться ее территорией. Гемпель добавил, что навязывание в Крыму какой-то автономии — это грубое вмешательство во внутренние дела России. По его словам, попытки Киева «разыграть национальную карту» на полуострове обречены на провал.

По итогам референдума 2014 года Крым стал частью России. Киев и ряд западных стран не признают решение крымчан и считают полуостров «украинским». Россия неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.