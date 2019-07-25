Матвиенко оценила предложения по изменению Конституции РФ

Москва, 25 июля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что основные положения Конституции России не нуждаются в изменении.

Матвиенко прокомментировала поступающие периодически предложения по внесению изменений в Конституцию РФ. Она напомнила, что речь идет не просто об основном законе страны, а об акте общественного согласия.

«Я считала и считаю, что основные положения нашей Конституции не нуждаются ни в каких коренных изменениях», — заявила спикер Совфеда на пресс-конференции по итогам весенней сессии верхней палаты парламента.

Она подчеркнула, что поддерживает совершенствование законодательства, которое касается баланса ветвей власти, «но без изменения основополагающих основ Конституции».

Она также опровергла мнения о том, что Россия движется к парламентской республике.

«Не движемся [к парламентской республике], — констатировала она. — К усилению роли парламента — да, я поддерживаю».

Матвиенко заметила, что парламент не всегда в полном объеме использует свои полномочия.

«Я, как парламентарий, всегда выступаю за усиление роли парламента в жизни страны, — добавила она, — но надо посмотреть, как мы используем данные нам права, компетенции, полномочия в реальной практической жизни».

Спикер Совфеда напомнила, что ее подразделение контролирует органы исполнительной власти, назначает генерального прокурора, заместителя генпрокурора, верховных судей и так далее.