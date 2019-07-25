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Россия

Матвиенко оценила предложения по изменению Конституции РФ

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Матвиенко оценила предложения по изменению Конституции РФ

Москва, 25 июля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что основные положения Конституции России не нуждаются в изменении.

Матвиенко прокомментировала поступающие периодически предложения по внесению изменений в Конституцию РФ. Она напомнила, что речь идет не просто об основном законе страны, а об акте общественного согласия.

«Я считала и считаю, что основные положения нашей Конституции не нуждаются ни в каких коренных изменениях», — заявила спикер Совфеда на пресс-конференции по итогам весенней сессии верхней палаты парламента.

Она подчеркнула, что поддерживает совершенствование законодательства, которое касается баланса ветвей власти, «но без изменения основополагающих основ Конституции».

Матвиенко оценила предложения по изменению Конституции РФ

Она также опровергла мнения о том, что Россия движется к парламентской республике.

«Не движемся [к парламентской республике], — констатировала она. — К усилению роли парламента — да, я поддерживаю».

Матвиенко заметила, что парламент не всегда в полном объеме использует свои полномочия.

«Я, как парламентарий, всегда выступаю за усиление роли парламента в жизни страны, — добавила она, — но надо посмотреть, как мы используем данные нам права, компетенции, полномочия в реальной практической жизни».

Спикер Совфеда напомнила, что ее подразделение контролирует органы исполнительной власти, назначает генерального прокурора, заместителя генпрокурора, верховных судей и так далее.

«У нас широчайшие полномочия у парламента, — сделала она вывод, — но считаю, что мы не очень эффективно все их используем».

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