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США больше нечем защитить от Эрдогана «карманную армию» из курдов в Сирии

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США больше нечем защитить от Эрдогана «карманную армию» из курдов в Сирии

Предложения по зоне безопасности на севере Сирии, выдвинутые представителем США, не устраивают Турцию, и терпение Анкары уже на исходе, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Визит спецпредставителя США Джеймса Джеффри в «сердце Турции» не развеял тучи над головами курдских вооруженных групп в северной Сирии.

Визит американского посланника на фоне глубокого охлаждения отношений между Турцией и США, шел непросто. Сперва в ходе встречи с министром обороны Турции Хулуси Акару американцу напомнили о встречах высокопоставленных американских военных и дипломатов с курдскими боевиками: буквально на днях «в гостях» у командующего проамериканской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлума Абди побывали командующий Центрального командования международной коалиции Кеннет Маккензи и спецпосланник США Уильям Робак. Турция считает Мазлума Абди одним из наиболее опасных террористов, он выходец из сепаратистской «Рабочей партии Курдистана» — а США снабжают его армию, численность которой в скором времени может достигнуть 120 тысяч человек.

Турция считает курдов, которых поддерживают оружием США, сущностной угрозой для своей безопасности, и план Эрдогана по созданию 20-мильной «зоны безопасности» на севере Сирии является приоритетом во внешней политике Анкары. Боевики из различных курдских группировок — как на севере Сирии, так и на востоке Турции, — практически ежедневно тревожат турецкие силы в двух странах, убивая и нанося ранения турецким солдатам, как на видео, которое распространяют курдские источники в Интернете.

У спецпредставителя Джеймса Джеффри, который прибыл к турецкому руководству с просьбой помиловать «карманную армию США» в Сирии, было мало шансов договориться с турецкими военными.

США больше нечем защитить от Эрдогана «карманную армию» из курдов в Сирии

Стоит отметить, что американского дипломата не приняли ни президент Реджеп Тайип Эрдоган, ни глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу; министр дипломатии отправил говорить с США своего заместителя Седата Онала, а Эрдоган — пресс-секретаря Ибрагима Калына. В Анкаре ясно дали понять, что не хотят пожимать руку представителю США после санкций, обрушивших курс лиры, скандала вокруг покупки российских С-400, и отказа в экстрадиции проповедника Фетхуллаха Гюлена — кровного врага нынешней турецкой власти.

Очевидно, что эта ситуация является симметричной: нежелание Турции отказаться от покупки С-400 у России стало для американских сенаторов серьезным вызовом. Как отмечает Al Monitor, в настоящее время Конгресс США надеется добиться от Трампа расширения санкций против Турции.

«Мы должны напомнить Анкаре об исторических узах дружбы между США и Турцией, — заявил бывший кандидат в президенты США сенатор Тед Круз, — чтобы страна не вошла в орбиту России, что будет неблагоприятно для Турции, неблагоприятно для НАТО и неблагоприятно для Америки».

В таких условиях задача Джеймса Джеффри добиться безопасности для курдов дипломатическими мерами стала практически невыполнимой. Глава МИД Турции подчеркнул, что если вопрос с «зоной безопасности» не будет решен в самое ближайшее время, армия начнет свою операцию.

США больше нечем защитить от Эрдогана «карманную армию» из курдов в Сирии

«Новое предложение США по зоне безопасности в Сирии не на том уровне, чтобы нас удовлетворить. У нас терпения уже не осталось, надо решать этот вопрос как можно скорее, без задержек. У нас впечатление, что они хотят затормозить этот процесс, как в Манбидже. Ранее у нас в планах была военная операция, однако мы остановили ее по просьбе Трампа. Если не удастся достичь договоренности, то мы сделаем сами то, что надо», — объявил Чавушоглу на прошедшей в Анкаре пресс-конференции после встречи со своим коллегой из Никарагуа Денисом Монкада Калиндресом.

Впрочем, такие заявления не помешали посольству США в Турции объявить, что переговоры со спецпосланником Джеймсом Джеффри прошли в «прямой, позитивной и продуктивной» манере.

Стоит остановиться на аргументах сторон. Вашингтон утверждает, что присутствие его карманной курдской армии на неконтролируемых Дамаском территориях является самой надежной защитой от возрождения зловещего «Исламского государства»1 (террористическая группировка запрещена в РФ). Однако в Турции уверены, что армия справится с этой задачей не хуже. Кроме того, как отмечает Daily Sabah, создание зоны безопасности позволит сотням тысяч сирийских беженцев вернуться из Турции на родину — а это сейчас для Анкары исключительно важно.

Иного исхода визита американского представителя в Турцию не стоило и ожидать, уверен старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин — в текущих условиях Анкара едва сдерживается от ответных действий. За последние годы Соединенные Штаты нанесли Турции и лично президенту Эрдогану сразу несколько серьезных оскорблений, отметил востоковед в интервью Федеральному агентству новостей.

США больше нечем защитить от Эрдогана «карманную армию» из курдов в Сирии

«Это — классический пример результатов непонятной (а может и наоборот, слишком понятной) политики Трампа на Ближнем Востоке, не только в отношении Турции. Президент Соединенных Штатов не обращает внимания вообще ни на что, он как слон в посудной лавке, — отметил Чупрыгин характерные особенности Трампа. — В отношении Турции произошло практически то же самое, но здесь все наложилось на личные амбиции Эрдогана, который считает себя, и давно уже, неким спасителем всего Ближнего Востока, по крайней мере, фигурой №1 на политическом небосклоне. А американцы, с точки зрения Эрдогана, его обманули, причем обманули не единожды, а обманули несколько раз подряд».

Поставки оружия курдам, покровительство Фетхуллаху Гюлену и самый острый вопрос — поставки F-35 поставили отношения между Анкарой и Вашингтоном на грань разрыва. Народные массы в Турции чутко отреагировали на давление США — Эрдоган уже не кажется могучим политическим лидером, с которым считаются даже за океаном, президент даже не может заставить Штаты экстрадировать человека, который организовал покушение на его жизнь.

«Эрдоган проиграл в Анкаре и в Стамбуле (партия Эрдогана «Порядок и справедливость» не смогла на муниципальных выборах добиться победы в столице и в крупнейшем мегаполисе Турции, набрав в целом 51% голосов по стране. — Прим. ФАН); Анкара — бог с ней, а Стамбул — это очень серьезный удар.

Эрдоган сейчас не может показать свою слабость ни в каких вопросах. Больше 2 млрд долларов инвестировали в создание платформы F-35, и тут им заявляют «а вы ни черта не получите». Реакция Эрдогана, на самом деле, была очень заниженного градуса, я ожидал, что Эрдоган намного жестче себя поведет, по крайней мере, риторически, а может быть и формализовано: например, выкинув посла США из Турции, — отметил Андрей Чупрыгин.

Я этого ожидал, но не произошло — очевидно, у Эрдогана есть грамотные советники, которые сумели сдержать его праведный гнев. Но то, что американцы обошлись с турками как со швалью, не имеющей никаких прав — это однозначный факт, и с Турцией это не пройдет».

США больше нечем защитить от Эрдогана «карманную армию» из курдов в Сирии

Между тем сирийские курды оказались в непростой ситуации, зажатые между США и Турцией: США, их покровитель и «друг», поставляющий им грузовиками деньги и оружие в обмен на контроль нефтеносных районов Сирии, категорически запрещает курдам самостоятельно проводить самостоятельную политику и вести диалог с Дамаском. Турецкое вторжение, как уже показали результаты операции «Оливковая ветвь», не решит проблему, вновь погрузив регион в междоусобную войну, однако позволит турецкой власти говорить, что она «перешла от слов к делу» в вопросе с курдской угрозой. Соединенные Штаты же вряд ли настроены всерьез защищать свое «пушечное мясо», считает Андрей Чупрыгин.

«Американцы курдов использовали ситуативно. Говорить о том, что американцы что-то принципиальной важное и эпохально политическое в отношении курдов сотворить, не приходится — ничего не будут делать. Им нужно было пушечное мясо для проведения наземной операции, на которую американцы никогда бы сами не пошли на территории Сирии. Теперь эта ситуация уже пропала и американцы сейчас пытаются — подчеркну, пытаются, — использовать курдов как рычаг давления на Анкару.

А для турок эта ситуация имеет принципиальное значение, потому что они небезосновательно считают вооруженные формирования курдов вдоль своей границы прямой угрозой национальной безопасности и никогда этим не поступятся, — объяснил эксперт в беседе с ФАН.

После того, как они видели демонстрации, на которых толпы курдов в зоне контроля SDF несут портреты Абдуллы Оджалана (лидера Рабочей партии Курдистана, который отбывает пожизненный срок в Турции. — Прим. ФАН), их бесполезно убеждать, что «это не РПК». Они очень болезненно реагируют на попытки шантажировать их новой курдской угрозой — что пытаются сделать американцы».

США больше нечем защитить от Эрдогана «карманную армию» из курдов в Сирии

Стоит отметить, что не далее как 17 июля турецкий дипломат и двое местных жителей были убиты неизвестными в иракском Эрбиле. Представители РПК заявил, что не причастны к нападению, и поблагодарили террористов «кем бы они ни были». Через день ВВС Турции нанесли удары по базам РПК в Ираке.

На самом деле, считает Чупрыгин, миссией Джеффри было скорее «прощупать почву» по поводу контрактов по С-400 и F-35 — спецпредставитель США по Сирии должен был выяснить, на что готова Анкара обменять «безопасную зону» в Сирии. Однако судя по тому факту, что Эрдоган даже не принял заморского гостя, сейчас США нечего предложить.

«Честно говоря, у американцев очень мало осталось карт, которыми они могут сыграть, потому что даже сами курды уже начинают понимать, что происходит что-то не то, идет игра за их головы. Какой будет следующий шаг [США]? Не знаю. Если бы я был на месте американцев, я пошел бы на компромисс с Турцией, — сначала по F-35, — предположил политолог.

Если они не полные идиоты, они это сделают: проведут переговоры, скажут, мол, «мы тут посмотрели, на самом деле С-400 может работать с платформой F-35, поэтому давайте вернемся на исходную позицию». Если это произойдет, то вопросы с «зоной безопасности» и курдами решатся сами собой, я вас уверяю, и даже Фетхуллах Гюлен будет забыт (не хочу подсказывать американцам, да они нас и не особо слушают, но это было бы правильно, потому что дало бы возможность Эрдогану показать, что он выиграл)».

США больше нечем защитить от Эрдогана «карманную армию» из курдов в Сирии

1 Организация запрещена на территории РФ.

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