США больше нечем защитить от Эрдогана «карманную армию» из курдов в Сирии

Предложения по зоне безопасности на севере Сирии, выдвинутые представителем США, не устраивают Турцию, и терпение Анкары уже на исходе, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Визит спецпредставителя США Джеймса Джеффри в «сердце Турции» не развеял тучи над головами курдских вооруженных групп в северной Сирии.

Визит американского посланника на фоне глубокого охлаждения отношений между Турцией и США, шел непросто. Сперва в ходе встречи с министром обороны Турции Хулуси Акару американцу напомнили о встречах высокопоставленных американских военных и дипломатов с курдскими боевиками: буквально на днях «в гостях» у командующего проамериканской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлума Абди побывали командующий Центрального командования международной коалиции Кеннет Маккензи и спецпосланник США Уильям Робак. Турция считает Мазлума Абди одним из наиболее опасных террористов, он выходец из сепаратистской «Рабочей партии Курдистана» — а США снабжают его армию, численность которой в скором времени может достигнуть 120 тысяч человек.

CENTCOM Komutanı ABD'li McKenzie Türkiye'de terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan terörist Ferhat Abdi Şahin ile birlikte. Şimdi biz bunlarla müttefikiz ve oturup Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturacağız öyle mi? @Sedat_Peker pic.twitter.com/2bp1Cvos77 — Muhammed Yücel (@muhammed_yuceTC) July 23, 2019

Турция считает курдов, которых поддерживают оружием США, сущностной угрозой для своей безопасности, и план Эрдогана по созданию 20-мильной «зоны безопасности» на севере Сирии является приоритетом во внешней политике Анкары. Боевики из различных курдских группировок — как на севере Сирии, так и на востоке Турции, — практически ежедневно тревожат турецкие силы в двух странах, убивая и нанося ранения турецким солдатам, как на видео, которое распространяют курдские источники в Интернете.

У спецпредставителя Джеймса Джеффри, который прибыл к турецкому руководству с просьбой помиловать «карманную армию США» в Сирии, было мало шансов договориться с турецкими военными.

Стоит отметить, что американского дипломата не приняли ни президент Реджеп Тайип Эрдоган, ни глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу; министр дипломатии отправил говорить с США своего заместителя Седата Онала, а Эрдоган — пресс-секретаря Ибрагима Калына. В Анкаре ясно дали понять, что не хотят пожимать руку представителю США после санкций, обрушивших курс лиры, скандала вокруг покупки российских С-400, и отказа в экстрадиции проповедника Фетхуллаха Гюлена — кровного врага нынешней турецкой власти.

Очевидно, что эта ситуация является симметричной: нежелание Турции отказаться от покупки С-400 у России стало для американских сенаторов серьезным вызовом. Как отмечает Al Monitor, в настоящее время Конгресс США надеется добиться от Трампа расширения санкций против Турции.

«Мы должны напомнить Анкаре об исторических узах дружбы между США и Турцией, — заявил бывший кандидат в президенты США сенатор Тед Круз, — чтобы страна не вошла в орбиту России, что будет неблагоприятно для Турции, неблагоприятно для НАТО и неблагоприятно для Америки».

В таких условиях задача Джеймса Джеффри добиться безопасности для курдов дипломатическими мерами стала практически невыполнимой. Глава МИД Турции подчеркнул, что если вопрос с «зоной безопасности» не будет решен в самое ближайшее время, армия начнет свою операцию.

«Новое предложение США по зоне безопасности в Сирии не на том уровне, чтобы нас удовлетворить. У нас терпения уже не осталось, надо решать этот вопрос как можно скорее, без задержек. У нас впечатление, что они хотят затормозить этот процесс, как в Манбидже. Ранее у нас в планах была военная операция, однако мы остановили ее по просьбе Трампа. Если не удастся достичь договоренности, то мы сделаем сами то, что надо», — объявил Чавушоглу на прошедшей в Анкаре пресс-конференции после встречи со своим коллегой из Никарагуа Денисом Монкада Калиндресом.

Впрочем, такие заявления не помешали посольству США в Турции объявить, что переговоры со спецпосланником Джеймсом Джеффри прошли в «прямой, позитивной и продуктивной» манере.

Стоит остановиться на аргументах сторон. Вашингтон утверждает, что присутствие его карманной курдской армии на неконтролируемых Дамаском территориях является самой надежной защитой от возрождения зловещего «Исламского государства»1 (террористическая группировка запрещена в РФ). Однако в Турции уверены, что армия справится с этой задачей не хуже. Кроме того, как отмечает Daily Sabah, создание зоны безопасности позволит сотням тысяч сирийских беженцев вернуться из Турции на родину — а это сейчас для Анкары исключительно важно.

Иного исхода визита американского представителя в Турцию не стоило и ожидать, уверен старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин — в текущих условиях Анкара едва сдерживается от ответных действий. За последние годы Соединенные Штаты нанесли Турции и лично президенту Эрдогану сразу несколько серьезных оскорблений, отметил востоковед в интервью Федеральному агентству новостей.

«Это — классический пример результатов непонятной (а может и наоборот, слишком понятной) политики Трампа на Ближнем Востоке, не только в отношении Турции. Президент Соединенных Штатов не обращает внимания вообще ни на что, он как слон в посудной лавке, — отметил Чупрыгин характерные особенности Трампа. — В отношении Турции произошло практически то же самое, но здесь все наложилось на личные амбиции Эрдогана, который считает себя, и давно уже, неким спасителем всего Ближнего Востока, по крайней мере, фигурой №1 на политическом небосклоне. А американцы, с точки зрения Эрдогана, его обманули, причем обманули не единожды, а обманули несколько раз подряд».

Поставки оружия курдам, покровительство Фетхуллаху Гюлену и самый острый вопрос — поставки F-35 поставили отношения между Анкарой и Вашингтоном на грань разрыва. Народные массы в Турции чутко отреагировали на давление США — Эрдоган уже не кажется могучим политическим лидером, с которым считаются даже за океаном, президент даже не может заставить Штаты экстрадировать человека, который организовал покушение на его жизнь.

«Эрдоган проиграл в Анкаре и в Стамбуле (партия Эрдогана «Порядок и справедливость» не смогла на муниципальных выборах добиться победы в столице и в крупнейшем мегаполисе Турции, набрав в целом 51% голосов по стране. — Прим. ФАН); Анкара — бог с ней, а Стамбул — это очень серьезный удар. Эрдоган сейчас не может показать свою слабость ни в каких вопросах. Больше 2 млрд долларов инвестировали в создание платформы F-35, и тут им заявляют «а вы ни черта не получите». Реакция Эрдогана, на самом деле, была очень заниженного градуса, я ожидал, что Эрдоган намного жестче себя поведет, по крайней мере, риторически, а может быть и формализовано: например, выкинув посла США из Турции, — отметил Андрей Чупрыгин. Я этого ожидал, но не произошло — очевидно, у Эрдогана есть грамотные советники, которые сумели сдержать его праведный гнев. Но то, что американцы обошлись с турками как со швалью, не имеющей никаких прав — это однозначный факт, и с Турцией это не пройдет».

Между тем сирийские курды оказались в непростой ситуации, зажатые между США и Турцией: США, их покровитель и «друг», поставляющий им грузовиками деньги и оружие в обмен на контроль нефтеносных районов Сирии, категорически запрещает курдам самостоятельно проводить самостоятельную политику и вести диалог с Дамаском. Турецкое вторжение, как уже показали результаты операции «Оливковая ветвь», не решит проблему, вновь погрузив регион в междоусобную войну, однако позволит турецкой власти говорить, что она «перешла от слов к делу» в вопросе с курдской угрозой. Соединенные Штаты же вряд ли настроены всерьез защищать свое «пушечное мясо», считает Андрей Чупрыгин.

«Американцы курдов использовали ситуативно. Говорить о том, что американцы что-то принципиальной важное и эпохально политическое в отношении курдов сотворить, не приходится — ничего не будут делать. Им нужно было пушечное мясо для проведения наземной операции, на которую американцы никогда бы сами не пошли на территории Сирии. Теперь эта ситуация уже пропала и американцы сейчас пытаются — подчеркну, пытаются, — использовать курдов как рычаг давления на Анкару. А для турок эта ситуация имеет принципиальное значение, потому что они небезосновательно считают вооруженные формирования курдов вдоль своей границы прямой угрозой национальной безопасности и никогда этим не поступятся, — объяснил эксперт в беседе с ФАН. После того, как они видели демонстрации, на которых толпы курдов в зоне контроля SDF несут портреты Абдуллы Оджалана (лидера Рабочей партии Курдистана, который отбывает пожизненный срок в Турции. — Прим. ФАН), их бесполезно убеждать, что «это не РПК». Они очень болезненно реагируют на попытки шантажировать их новой курдской угрозой — что пытаются сделать американцы».

Стоит отметить, что не далее как 17 июля турецкий дипломат и двое местных жителей были убиты неизвестными в иракском Эрбиле. Представители РПК заявил, что не причастны к нападению, и поблагодарили террористов «кем бы они ни были». Через день ВВС Турции нанесли удары по базам РПК в Ираке.

На самом деле, считает Чупрыгин, миссией Джеффри было скорее «прощупать почву» по поводу контрактов по С-400 и F-35 — спецпредставитель США по Сирии должен был выяснить, на что готова Анкара обменять «безопасную зону» в Сирии. Однако судя по тому факту, что Эрдоган даже не принял заморского гостя, сейчас США нечего предложить.

«Честно говоря, у американцев очень мало осталось карт, которыми они могут сыграть, потому что даже сами курды уже начинают понимать, что происходит что-то не то, идет игра за их головы. Какой будет следующий шаг [США]? Не знаю. Если бы я был на месте американцев, я пошел бы на компромисс с Турцией, — сначала по F-35, — предположил политолог. Если они не полные идиоты, они это сделают: проведут переговоры, скажут, мол, «мы тут посмотрели, на самом деле С-400 может работать с платформой F-35, поэтому давайте вернемся на исходную позицию». Если это произойдет, то вопросы с «зоной безопасности» и курдами решатся сами собой, я вас уверяю, и даже Фетхуллах Гюлен будет забыт (не хочу подсказывать американцам, да они нас и не особо слушают, но это было бы правильно, потому что дало бы возможность Эрдогану показать, что он выиграл)».

1 Организация запрещена на территории РФ.