Украина пыталась подделать доказательства по гибели Boeing

Независимый голландский блогер Макс ван дер Верфф, который уже несколько лет занимается расследованием причин катастрофы Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донецком 17 июля 2014 года, выпустил в сотрудничестве с режиссером Яной Ерлашовой 28-минутный документальный фильм «MH17 — Call for Justice» — с новыми данными о катастрофе.

В фильме представлен целый ряд уникальных записей экспертов, свидетелей и участников расследования, каждое из которых подвергает сомнению официальную версию Объединенной следственной группы (JIT) о причастности ополченцев ДНР и России к крушению лайнера.

При этом действия самой JIT, а также украинского правительства и спецслужб, показанные в фильме, свидетельствуют о том, что официальное расследование как минимум проигнорировало целый ряд существенных фактов о катастрофе — а возможно, и сознательно скрыло вину Украины за гибель лайнера.

В следователях — подозреваемые

Претензии к предвзятости расследования, которое вот уже пять лет ведется JIT, возникли практически сразу после ее организации 7 августа 2014 года. В частности, весьма странным выглядит показательное назначение Украины в качестве ответственной за сбор доказательств, а также за все уголовно-процессуальные моменты. Такой подход нарушил принцип непредвзятого учета цепочки доказательств — так как за ее ведение и создание была монопольно назначена ответственной сторона, заинтересованная в сокрытии правды.

При этом Малайзию, 44 гражданина которой погибли в той катастрофе, не включили в состав JIT, и она смогла присоединиться к ней в качестве полноправного члена лишь спустя несколько месяцев. Этот момент до крайности поразил главу Малайзии Махатхира Мохамада, рассказавшего создателям фильма о своем возмущении. Тем ценнее свидетельства малайзийских экспертов в фильме — они в этом случае выглядят заинтересованными в подлинной объективности расследования.

Попытки Украины скрыть правду о катастрофе легко прослеживаются и в подписанных Киевом международных документах. Только 23 июля 2014 года сотрудники голландского Совета безопасности смогли заключить соглашение с Национальным бюро по расследованию авиационных происшествий Украины. Это соглашение предусматривало определяющее условие, выдвинутое украинской стороной: результаты расследования должны храниться в секрете.

На основе этих договоренностей голландские и австралийские чиновники получили доступ к месту крушения самолета — но произошло это только 31 июля 2014 года, через две недели после катастрофы. Это вдвойне показательно, учитывая тот факт, что ополченцы ДНР и ЛНР объявили о прекращении огня сразу после гибели рейса МН17, чтобы обеспечить проведение спасательных работ, и гарантировали безопасность каждого, кто в них будет участвовать.

Впоследствии требование о секретности расследования было учтено и в основных документах JIT. В соглашение между Нидерландами, Бельгией, Австралией и Украиной было включено условие, что для публикации любого вида информации по катастрофе следует получить согласие всех четырех сторон.

Это дало Киеву право вето в отношении неугодных ему итогов следствия, что стало беспрецедентным шагом в истории расследований авиакатастроф, тем более связанных с сознательным уничтожением самолета.

Неудобные доказательства

Свидетельства малайзийских официальных лиц в фильме «MH17 — Call for Justice» касаются самых первых недель после катастрофы, когда, судя по всему, украинская сторона пыталась максимально спрятать неудобные для нее свидетельства и, одновременно — создать нужную ей «картинку» вины в произошедшем ополченцев и России.

Наиболее интересным в фильме является рассказ руководителя группы следователей при правительстве Малайзии полковника Мохамада Сакри. Он был послан в первые же дни после катастрофы на Украину для сбора доказательств и оказался на месте крушения задолго до австралийских и голландских экспертов.

Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось, по сути, провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми одновременно пытались завладеть Украина и США.

«Я поговорил с премьер-министром (экс-премьером Малайзии Наджибом Разаком — Прим. ФАН). Он сказал мне немедленно отправляться на место крушения», — раскрыл Сакри начало своей миссии.

По его словам, по прибытию в Киев малайзийской следственной группы украинские власти заблокировали ей доступ к месту катастрофы. После этого Сакри вместе с группой из 11 человек, включая медиков и военнослужащих, отправился в Донецк тайно и в обход запретов киевских властей. В итоге уже 22 июля 2014 года полковник получил от ополченцев в Донецке «черные ящики» рейса МН17. В фильме ван дер Верффа показан документ с подписью Сакри и печатью Национального совета безопасности Малайзии, в котором закреплен факт передачи «черных ящиков» — в сохранности и с ненарушенными пломбами.

По утверждению полковника, сотрудники наблюдательной миссии ОБСЕ тут же просили Малайзию отдать черные ящики, но получили отказ. После этого к Сакри, по его словам, пришли уже агенты американской ФБР — и настаивали ровно на том же самом.

«Они обратились ко мне, чтобы я показал им черный ящик. Я сказал — нет», — утверждает Сакри.

И уже в Киеве, на обратном пути, правительство Украины также попыталось заставить его оставить «черные ящики» им, на что полковник Сакри также ответил прямым отказом.

Интересно, что расшифровок самописцев рейса МН17 мы не увидели до сих пор. Судя по всему, их публикацию останавливает та самая «секретность», на которой столь последовательно настаивал Киев. Что же скрывают бортовые самописцы, которые «выкрал» из-под носа у спецслужб Украины полковник Сакри?

Смонтированные записи, стертые снимки

Участие спецслужб Украины, а также США, в сборе, учете и, возможно, фальсификации доказательств подтверждено сразу несколькими источниками. В частности, в Нидерландах еще в августе прошлого года об этом вышла книга исследователя Кейса ван дер Пейла «Крушение. Рейс MH17, Украина и новая холодная война».

В ней говорится, что среди тех, кто прибыл к месту крушения в первые же дни после катастрофы, были неизвестные агенты, совершенно открыто действовавшие по поручению правительства в Киеве. В книге приведены свидетельства наблюдателя ОБСЕ Майкла Бочуркива, который видел людей, орудующих инструментами на обломках самолета и осуществлявших не до конца ясные манипуляции с трупами пассажиров и экипажа.

При этом прибывшая на Украину команда прокуроров из Нидерландов первые две недели не имела доступа к месту крушения лайнера, а занималась бесплодными переговорами в Киеве. Тайные действия группы, посланной премьер-министром Малайзии, в такой ситуации оказались гораздо успешнее — они позволили сохранить от уничтожения ключевые улики.

Однако другая часть улик, судя по всему, была прямо подделана Киевом. Так, старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров, предоставленные СБУ в распоряжение JIT, подверглись монтажу. В частности, уровни шумов различных фрагментов записи отличаются, а часть предоставленного разговора явно отсутствует — последнее показывает, что из него вырезались «неправильные» фрагменты.

В свою очередь, немецкий аналитик Норман Риттер в фильме подтверждает слова малайзийского эксперта, отметив, что широкоизвестная телефонная запись о «сбитии лайнера «Буком» была подделана путем как минимум девяти отдельных последовательных манипуляций.

Еще одно уникальное свидетельство, показанное в фильме Макса ван дер Верффа, — это рассказ с места крушения, где голландец поговорил с местной жительницей Валентиной Коваленко, которую британская BBC называет не иначе как «уникальной свидетельницей запуска ракеты». Автору фильма «MH17 — Call for Justice» Коваленко, однако, показала совсем не то место и направление пуска, которое отмечено в отчете JIT и является основанием для версии о «сепаратистском» «Буке».

До сих пор ни Украина, ни США не могут предоставить никаких прямых улик о нахождении «Бука» в районе Снежного в день 17 июля 2014 года. Более того, для обоснования этой версии американской компании Digital Globe даже пришлось удалить со своего сайта все спутниковые съемки района Снежного в тот день — ведь на них, судя по всему, никакого «Бука» просто не было.

Кроме того, в фильме приведено интервью с Евгением Волковым, которого представляют как «бывшего диспетчера ВВС Украины». Он проливает свет на причины, по которым украинская сторона так и не представила, в отличие от России, свои данные объективного контроля — первичную и вторичную информацию с украинских радаров. По официальной версии Киева, весь день 17 июля 2014 года украинские военные радары не работали. Однако Волков заявил, что в Чугуеве, расположенном в 200 километрах от места катастрофы, работали сразу три украинских военных радара.

Интересно, что именно военно-воздушная база под Чугуевым значится в качестве отправной точки злополучного Су-25 украинских ВВС. Его пилот Владислав Волошин, увидевший «не тот самолет не в том месте», через несколько месяцев покончил жизнь самоубийством при весьма загадочных обстоятельствах.

Именно с аэродрома под Чугуевым Волошин отправился в «полет, которого не было» — официальный Киев до сих пор отрицает какую-либо активность своей военной авиации в день катастрофы рейса МН17. В показаниях же Волкова говорится, что радиолокационные записи о месте и времени ракетной атаки MH17 были сделаны, но до сих пор хранятся Киевом в секретности.

«На Украине они есть», — свидетельствует Волков в своем интервью.

Совершенно ясно — после пяти лет «расследования», которое, как оказалось, с самого начала модерировалось Украиной и стоящими за ее спиной США, такое предвзятое следствие уже зашло в тупик. И уже даже в самих Нидерландах все громче звучат голоса тех, кто настаивает на честном и непредвзятом расследовании, в котором, наконец, будут названы настоящие виновные.