Соболь ответит перед законом за неявку на допрос в СК по уголовному делу

Юриста ФБК Любовь Соболь вызвали на допрос по уголовному делу, возбужденному Следкомом. Однако протеже Алексея Навального решила проигнорировать официальную повестку, в очередной раз преступив рамки российского законодательства. За это она будет привлечена к ответственности.

Предвыборный период в Москве ознаменовался множеством скандалов, основную часть которых устроили самовыдвиженцы от команды Алексея Навального. Особую роль в усилении напряжения политической обстановки играет юрист ФБК Любовь Соболь, которая продолжает совершать противозаконные действия, призывая людей собираться на незаконные митинги и оказывая давление на работу избирательных комиссий вместе с другими не допущенными из-за нарушений и фальсификации кандидатами. В связи с этим СКР возбудил уголовное дело по ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Любови Соболь прислали повестку о вызове на допрос в Следком. Однако протеже Навального не явилась на дачу показаний, за что ей грозит ответственность в соответствии со статьей 111 УПК РФ вплоть до принудительной доставки на допрос.

Вместо дачи показаний юрист ФБК поехала в избирательную комиссию, где проходит апелляция по поводу собранных ею подписей, часть из которых оказались подделкой.

Мошенничество «ОПГ Навального» на выборах

Это не первое противоправное действие, которое совершает Соболь. За ней числится организация подпольного цеха, где штамповались подписи «избирателей». Также были обнаружены фабрики по изготовлению подписей в пользу Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина. За подобные деяния оппозиционерам грозит уголовное наказание по статье 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов референдума». Избирательные комиссии, установившие факт наличия подписей умерших людей, вправе передать материалы в правоохранительные органы для последующего разбирательства.

Помимо этого, в подписных листах Соболь были обнаружены «мертвые души» — автографы умерших людей, а также еще 721 недействительная подпись. В числе прочих нарушений оппозиционные кандидаты устроили «карусели», когда один и тот же избиратель ставил несколько подписей у разных сборщиков. В частности, у юриста ФБК таких подписей было 24. «Вишенкой на торте» мошеннической избирательной деятельности послужил подкуп избирателей, за который Соболь, в соответствии со статьей 141 УК РФ, может грозить до шести лет лишения свободы. Каждому москвичу, согласившемуся оставить свой росчерк и личные данные, выплачивалось вознаграждение в 500 рублей.

Давление на работу избирательных комиссий

Закономерным итогом массовых фальсификаций и подкупа избирателей стал отказ в регистрации кандидатом на выборы в столичный парламент для всех превысивших 10%-ный порог брака в подписях. После официального объявления решения комиссии несостоявшиеся кандидаты устроили цирк с организацией несанкционированных митингов и давлением на избирательную комиссию, что карается статьей 141 УК РФ. Встреча же с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая должна была помочь в урегулировании ситуации, обернулась попыткой давления на Центризбирком с требованием зарегистрировать всех недопущенных кандидатов и не препятствовать проведению незаконной акции у стен столичной мэрии. Однако Памфилова не позволила Соболь легализовать несанкционированные митинги.

С таким послужным списком нарушенных статей уголовного кодекса Российской Федерации Соболь справедливо светит место в камере вместо кресла в Мосгордуме.