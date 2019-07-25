Племянница Скрипаля рассказала, что он с мая не связывался с родными

Москва, 25 июля. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что он с мая не звонил родным.

Виктория Скрипаль пояснила, что семья ждала звонка от Сергея на день рождения его матери — 24 июля. Однако он так и не позвонил. Об этом пишет РИА Новости.

«Пока больше нет. Вчера ждали, что позвонит, поздравит мать с днем рождения, но нет, не звонил», — сказала Скрипаль в ответ на вопрос, связывался ли ее дядя с семьей.

По словам Виктории, матери Скрипаля Елене Яковлевне 24 июля исполнился 91 год.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. Власти Великобритании бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту, однако Москва неоднократно выступала с предложением провести совместное расследование и заявляла, что не причастна к «отравлению».

Виктория Скрипаль не исключает, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль было инсценировкой и они согласились на участие в этом на добровольной основе

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о своих сомнения по поводу того, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог предоставить какую-либо информацию СМИ. По словам главы российского государства, если бы британские спецслужбы действительно хотели отравить Скрипаля, то они бы сделали это. Путин предположил, что, скорее всего, властям Великобритании нужен был очередной скандал.