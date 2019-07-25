Брат Егора Летова отреагировал на закрытие аэропорта имени рок-певца

Музыкант Сергей Летов, брат известного рок-поэта и исполнителя Егора Летова, заявил Федеральному агентству новостей, что ему ничего не известно о причинах закрытия «аэропорта имени Егора Летова». Собеседник отметил, что он не вникает ни в какие вопросы, касающиеся наследия знаменитого родственника.

«По поводу аэропорта я ничего не смогу сказать. Все юридические и прочие вопросы относительно его наследия решает основатель Фонда Егора Летова Сергей Попков», — сказал Сергей Летов.

Тем не менее музыкант признался, что гордится своим братом.

«Я положительно отношусь к народной любви в отношении моего брата. Я горжусь им. Ко мне часто подходят люди, расспрашивают о Егоре, рассказывают о том, как повлияло на них его творчество. Это часть моей жизни теперь», — рассказал он.

25 июля пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что в Омской области Азовский районный суд запретил использование земельного участка в селе Поповка как взлетно-посадочной полосы. Владелец участка Александр Анисимов обустроил там частный аэропорт малой авиации и назвал его в честь лидера рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Прокурорская проверка в Поповке началась после того, как жители деревни подали коллективную жалобу. Основанием для закрытия аэропорта стало то, что земли сельхозназначения использовались не по назначению. Омский транспортный прокурор добился в суде не только запрета на использование этой земли не по целевому назначению, но и наложения штрафа на владельца участка. Александр Анисимов обязан заплатить государству в общей сложности 30 тысяч рублей.