Генпрокуратура раскрыла преступную роль Ходорковского в хищении акций ЮКОСа

Москва, 25 июля. Генеральная прокуратура РФ расследует в рамках третьего дела ЮКОСа хищение акций компании, которую возглавлял олигарх Михаил Ходорковский, в ходе приватизации и отмывание денег. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«Третьим делом ЮКОСа» называют уголовное дело в отношении бывших владельцев, руководителей и работников ОАО «НК «ЮКОС» по факту хищения нефти и легализации похищенного имущества и полученных от его реализации денежных средств», — заявил Куренной.

Ходорковский и другие лица похитили у государства в 1995-2003 годах акций ОАО «НК «ЮКОС» и денежных средств нефтяной компании в общем размере более 6 млрд долларов, добавил Куренной.

«Похищенные и отмытые средства аккумулированы Ходорковским и членами возглавляемой им организованной группы за рубежом, в том числе в США, Великобритании, Ирландии и других государствах», — подчеркнул официальный представитель Генпрокуратуры РФ.

В Генпрокуратуре РФ отметили, что запросы РФ о движении выведенных средств за рубежом иностранные партнеры оставили без ответа. Куренной добавил, что в настоящий момент сложно назвать сроки завершения расследования, но работа в указанном направлении продолжается.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне текущего года факт начала расследования третьего дела ЮКОСа.

Дело ЮКОСа началось с ареста основных владельцев нефтяной компании, в том числе и Ходорковского. Руководители организации проходили сразу по семи статьям Уголовного кодекса РФ. Их обвиняли в мошенническом захвате акций ОАО «Апатит», в неисполнении решений судов по возврату акций и в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, Ходорковский был фигурантом дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

Ранее журналисты НТВ в ходе расследования «Кровавая империя Михаила Ходорковского» выяснили, что Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу 51 млрд долларов, похищенные деньги Ходорковский вложил в структуру, которая называется Quadrum. Кроме того, журналисты раскрыли схему получения Ходорковским контроля над ЮКОСом. В ходе расследования выяснилось, что Ходорковский расплатился за ЮКОС государственными деньгами, хранившимися в банке «Менатеп». При этом взятые из банка деньги не возвращались.

Стоит отметить, что имя беглого олигарха связано со смертью российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле прошлого года. На верную смерть журналистов отправила организация под названием Центр управления расследованиями (ЦУР), которой руководит Ходорковский. При этом у отправившихся в одну из самых опасных стран мира не было ни вооруженного сопровождения, ни элементарных средств защиты.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование трагедии в ЦАР, результаты которого были представлены в документальном фильме «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР».