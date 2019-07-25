Трамп выступил с речью на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Вашингтон, 25 июля. Американский лидер Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне на фоне измененной президентской печати, на которой изображен двуглавый орел и клюшки для гольфа, сообщила газета Washington Post.

По данным СМИ, Трамп начал выступать на мероприятии организации Turning Point, на экране за ним появилась президентская печать, которая на первый взгляд была похожа на оригинальную печать. Если внимательно рассмотреть фото печати, то можно заметить, что она изменена. Вместо орла с одной головой, на экране красовался двуглавый орел, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа.

Авторы измененного символа, по-видимому, хотели пошутить над тем, что глава Соединенных Штатов увлекается игрой в гольф, и намекнуть на якобы существующие связи Трампа с Россией. Как на экране оказался измененный символ, остается неизвестно.

При этом, как отметила газета, до выступления Трампа на экране была настоящая печать, также символ в оригинальном виде также присутствовал на кафедре, за которой стоял американский президент.

Представитель некоммерческой организации Turning Point заявил, что не знает, как изображение попало на экран. Он не исключил, что ошибку допустила команда, которая отвечала за звуковое и видео сопровождение мероприятия.