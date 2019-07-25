Хабаровский суд арестовал владельца сгоревшего детского лагеря

Хабаровск, 25 июля. Владелец лагеря, который работал на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», Виталий Бурлаков арестован на два месяца. Такое решение вынес Солнечный районный суд Хабаровского края.

Бурлаков будет находиться под стражей до 22 сентября текущего года. Суд принял решение о его аресте в качестве меры пресечения, пишет ТАСС.

Ранее стало известно о задержании владельца и директора палаточного лагеря, который работал на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». Ночью с 22 на 23 июля в детском лагере произошел пожар, в котором сгорели 20 из 26 палаток. В трагедии погибли четыре ребенка.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и «Халатность», которые были объеденнены в одно производство.

В правительстве Хабаровского края заявили, что причиной пожара, произошедшего в детском палаточном лагере «Холдоми», могло стать упавшее на обогреватель полотенце. Как оказалось, в палатках были установлены обогреватели типа «ветерок», с помощью которых, по словам детей, сушились вещи.