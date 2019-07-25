Эксперт рассказал, чем опасен развал ДРСМД для Европы

Прекращение действия ДРСМД является плохой новостью в первую очередь для Европы, сказал заместитель председателя Европарламента, член итальянской партии «Движение пяти звезд» (M5S) Фабио Массимо Кастальдо в интервью газете «Известия».

Европе следует поддержать любой документ, который сможет прийти на замену разваливающемуся соглашению о контроле над вооружениями, говорит итальянский политик.

«Прекращение действия ДРСМД — плохая новость для всех и прежде всего для нас, европейцев. США и Россия обвиняют друг друга, но это игра двух сторон. На мой взгляд, одной из причин прекращения Договора о РСМД стало отсутствие Пекина в числе его подписантов. Поэтому я считаю, что необходимо начать работу над соглашением об оружии нового поколения, которое заменило бы ДРСМД и включило в число участников Китай. Евросоюз должен поддержать любую инициативу, которая привела бы к подписанию такого документа», — заявил он.

В данном случае существуют две причины для беспокойства Европы, считает главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин.

«С одной стороны, разрушается текущая структура международной безопасности, что потребует размещения дополнительных ударных носителей США на территории Евросоюза. Это укореняет военную зависимость Европы от США. С другой стороны, если Европа будет стремиться к большей субъектности в вооруженных силах, то это потребует увеличения расходов на оборону и разработку, создание новых ракет. А Европа свои финансовые обязательства в НАТО не выполняет. Европа оказалась в ситуации, когда нужно прогибаться под США либо увеличивать расходы на оборону», — заявил военный эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

В обоих случаях есть негативные моменты финансового и политического характера, говорит Борис Рожин.

«Европа заинтересована, чтобы договор был продлен, что позволило бы уклониться от этой неприятной развилки. Но обвинить США в том, что они разрушают договор, Европа не может. Это связано с тем, что они политически зависимы от Америки и вынуждены подыгрывать Вашингтону в этих обвинениях против России. Проблемы исходят от зависимости Евросоюза. Она порождает такие проблемы, когда Вашингтон реализует свою военную стратегию за счет безопасности и финансового благополучия Евросоюза», — сказал он.

Договор РСМД будет полностью прекращен в текущем виде, считает эксперт.

«Такая же судьба ждет СНВ-3. Если Европа не найдет в себе силы, то придется продолжать следовать вашингтонской политике, а это приведет к увеличению американского военного присутствия в Европе. Но если будут преобладать евроориентированные силы, которые заинтересованы в создании объединенной армии, то это приведет к расходам на оборону и росту подобных обязательств», — добавил Рожин.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в нарушении условий договора. Российская сторона отвергает все обвинения. Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона разорвать соглашение и тоже приостановит участие в договоре. Глава государства подчеркнул, что Россия не должна и не будет вовлекаться в затратную для Москвы гонку вооружений.

В конце июня президент подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как подчеркнули российские политики, эта мера была вынужденной.