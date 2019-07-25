Госдума возобновила «дачную амнистию» для россиян

Госдума приняла закон о возобновлении «дачной амнистии». Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно принятому решению, оформить дачную недвижимость в упрощенном порядке можно будет до 1 марта 2021 года. Для этого потребуется документ о подтверждении права собственности на участок земли и технический план строения.

В беседе с корреспондентом ФАН свою позицию о законе озвучил депутат Михаил Емельянов.

«Закон о «дачной амнистии» касается сотен тысяч наших людей, которые построили дома на садовых участках, и теперь их нужно узаконить. До марта нынешнего года (срок завершения «амнистии». — Прим. ФАН) не все успели это сделать, были многочисленные просьбы избирателей продлить этот срок», — заявил Емельянов.

Первыми вопрос о проведении «дачной амнистии» подняла фракция «Справедливой России», напомнил первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству.

При этом он не исключил, что к данному вопросу парламентарии вернутся вновь.

«Такая история была с продлением бесплатной приватизации, когда мы постоянно возвращались к этому вопросу и в конце концов решили сделать ее бессрочной. У меня есть подозрение, что с «дачной амнистией» будет примерно так же», — добавил парламентарий.

Напомним, «дачная амнистия» завершилась в марте 2019 года.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.