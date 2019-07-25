Каким будет электронный паспорт гражданина РФ

С 2020 года новые электронные паспорта гражданина Российской Федерации начнут выдавать в Москве. И уже к 2022 году на территории России полностью прекратится выдача бумажных паспортов. Подробности — в инфографике Федерального агентства новостей.

В электронном паспорте гражданина Российской Федерации помимо стандартной информации (имя, фамилия и отчество, дата и место рождения, семейное положение и регистрация) будут содержаться дополнительные сведения, а именно: миграционный учет, водительские права, СНИЛС, ИНН, электронная подпись и данные банковских карт. Эта информация будет находиться на чипе.

Особенностью электронного паспорта гражданина РФ станет наличие нескольких фотографий. Основное фото будет на обложке, остальные — на чипе.

На чипе, кроме фотографии лица гражданина РФ, будет снимок радужной оболочки глаз человека и скан отпечатков его пальцев.

В целях безопасности при создании инфраструктуры для выдачи электронных паспортов и хранения данных граждан РФ не будут задействованы никакие иностранные компании.

Паспортные данные также будут храниться в специальном мобильном приложении, разработкой концепции которого в настоящее время занимаются подведомственные Минкомсвязи НИИ «Восход» и АО «Гознак».

Электронный паспорт даст гражданину РФ дополнительные возможности. В частности, можно будет получать доступ к государственным базам данных, поскольку электронный паспорт хранит код и цифровую подпись. При смене места жительства с помощью электронного паспорта можно будет зарегистрироваться онлайн. Также с помощью электронного документа можно в любой момент получать информацию о водительском удостоверении и пенсионной страховке. Кроме того, благодаря электронному паспорту гражданина РФ, будет можно зарегистрировать юридическое лицо дистанционно, голосовать на выборах и референдумах, оплачивать коммунальные услуги и другие виды платежей.