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Политолог оценил новый состав британского правительства

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Политолог оценил новый состав британского правительства

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, собирая новый состав правительства, пытается маневрировать на фоне оппозиционных настроений. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Новые назначения

Как сообщает The Guardian, Борис Джонсон назначил первых министров нового правительства. Новым канцлером казначейства (министром финансов. — Прим. ФАН) стал Саджид Джавид. Ранее он был министром внутренних дел.

Главой МВД стала Прити Пател. В 2016–2017 годах Пател занимала пост министра по делам международного развития, но была вынуждена уйти в отставку после того, как провела ряд встреч с израильскими официальными лицами без согласования с Терезой Мэй, которая ранее была премьер-министром.

Политолог оценил новый состав британского правительства

Джонсон также уже назначил главу МИД. Им стал бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

На пост министра обороны Джонсон назначил Бена Уоллеса, который ранее занимал пост замминистра МВД. А новым министром торговли стала Мэри Элизабет Трасс, которая ранее была в кабинете Дэвида Кэмерона (министр окружающей среды).

Плебейские манеры

Как отметил Владимир Соловейчик, новый британский премьер еще со времен своего мэрства в Лондоне известен как фигура, мягко говоря, крайне экстравагантная. Став председателем Консервативной партии и, следовательно, главой британского кабинета министров, Джонсон волей-неволей вынужден умерить свой пыл и не вести себя на людях неадекватно.

«Это относится и к кадровым назначениям в новое правительство. Борису Джонсону приходится считаться со своими внутрипартийными оппонентами. Почему — понятно: поддержка Джонсона внутри Консервативной партии весьма далека от уровня поддержки Черчилля или Тэтчер времен расцвета карьеры этих крупнейших политиков королевской Британии», — пояснил Владимир Соловейчик.

Политолог оценил новый состав британского правительства

По мнению эксперта, на плебейские манеры и лабильную психику Джонсона весьма косо смотрят при королевском дворе среди финансовых тузов Сити и британских аристократов, по-прежнему задающих тон в верхней палате парламента — палате лордов. Да и внутри нижней палаты парламента — палаты общин — у Джонсона есть сильный конкурент в лице лидера Джереми Корбина. В оппозиции к политике Джонсона стоят депутаты от Лейбористской партии.

«Все эти обстоятельства вынуждают Джонсона маневрировать, чем он и занялся при заполнении министерских вакансий», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому уже бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поняла, что нельзя так просто выйти из Европейского союза; будущий премьер обречен.

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