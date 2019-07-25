Политолог оценил новый состав британского правительства

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, собирая новый состав правительства, пытается маневрировать на фоне оппозиционных настроений. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Новые назначения

Как сообщает The Guardian, Борис Джонсон назначил первых министров нового правительства. Новым канцлером казначейства (министром финансов. — Прим. ФАН) стал Саджид Джавид. Ранее он был министром внутренних дел.



Главой МВД стала Прити Пател. В 2016–2017 годах Пател занимала пост министра по делам международного развития, но была вынуждена уйти в отставку после того, как провела ряд встреч с израильскими официальными лицами без согласования с Терезой Мэй, которая ранее была премьер-министром.

Джонсон также уже назначил главу МИД. Им стал бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.



На пост министра обороны Джонсон назначил Бена Уоллеса, который ранее занимал пост замминистра МВД. А новым министром торговли стала Мэри Элизабет Трасс, которая ранее была в кабинете Дэвида Кэмерона (министр окружающей среды).

Плебейские манеры

Как отметил Владимир Соловейчик, новый британский премьер еще со времен своего мэрства в Лондоне известен как фигура, мягко говоря, крайне экстравагантная. Став председателем Консервативной партии и, следовательно, главой британского кабинета министров, Джонсон волей-неволей вынужден умерить свой пыл и не вести себя на людях неадекватно.

«Это относится и к кадровым назначениям в новое правительство. Борису Джонсону приходится считаться со своими внутрипартийными оппонентами. Почему — понятно: поддержка Джонсона внутри Консервативной партии весьма далека от уровня поддержки Черчилля или Тэтчер времен расцвета карьеры этих крупнейших политиков королевской Британии», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, на плебейские манеры и лабильную психику Джонсона весьма косо смотрят при королевском дворе среди финансовых тузов Сити и британских аристократов, по-прежнему задающих тон в верхней палате парламента — палате лордов. Да и внутри нижней палаты парламента — палаты общин — у Джонсона есть сильный конкурент в лице лидера Джереми Корбина. В оппозиции к политике Джонсона стоят депутаты от Лейбористской партии.

«Все эти обстоятельства вынуждают Джонсона маневрировать, чем он и занялся при заполнении министерских вакансий», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому уже бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поняла, что нельзя так просто выйти из Европейского союза; будущий премьер обречен.