Москва, 25 июля. Компания «АвтоВАЗ» отправила в дилерские центры уведомление о том, что с 1 августа произойдет очередное изменение рекомендованных розничных цен на весь модельный ряд Lada.

Цены на Lada изменятся в России с 1 августа . Как рассказали источники, в письме не говорится, снизятся цены или повысятся. Отмечается, что стоимость будет пересмотрена в соответствии с новым ценником на поставленные и неоплаченные автомобили. Как пишет издание 32cars.ru, в последний раз компания «АвтоВАЗ» повышала рекомендованные розничные цены 1 июля 2019 года.

Тогда «АвтоВАЗ» поднял цены почти на все модификации Lada Vesta и Lada Granta. Теперь цена на седан Lada Vesta в базовой комплектации находится на отметке в 599,9 тысячи, универсал — 681,9 тысячи, а базовая Lada Granta обойдется новому владельцу в 439,9 тысячи рублей, об этом свидетельствуют прайс-листы.

До этого повышение цен на весь модельный ряд произошло в начале 2019 года. Тогда оно составило в среднем 2,5-3% и было вызвано увеличением НДС на два процентных пункта.

Напомним, в середине июня «АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль с конвейера линии В0. Им оказался компактный кроссовер Lada Xray Cross, который уже поступил в автосалон. Он производится на линии В0 с 2015 года.

Впоследствии сообщалось, что отечественный автопроизводитель приступил к выпуску хэтчбека Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, новая версия авто получила мотор HR-16 на 1,6 литра. Производителю удалось сохранить массу автомобиля и дорожный просвет в 215 миллиметров.

В компании подчеркнули, что ранее трансмиссия уже доказала свою надежность в автомобилях Jatco и машинах альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Российские специалисты доработали коробку с учетом особенностей эксплуатации в России.

Ранее был назван топ-3 знаковых моделей в истории Lada. Тройку лидеров замыкает Lada Vesta. На базе модели выпускают и седан, и универсал, и две кросс-версии. Эксперты подчеркивают, что с выходом на авторынок этой модели производственный цикл изменился в лучшую сторону, также усилился контроль качества и появилась практика отзывов при выявлении тех или иных дефектов.

На второй строчке расположилась базовая переднеприводная Lada 2108. Модель разработали еще в середине 1980-х годов, после чего платформа использовалась около 30 лет, при этом значительных изменений в конструкции не было.

Первое место за легендарной «Нивой», переименованной в Lada 4×4. Отметим, внедорожник легкового класса выпустили еще в 1977 году. В то время модель была первым массовым кроссовером, который пригоден для движения по бездорожью.