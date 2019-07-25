Глава МЧС вылетел в ДФО проверять готовность к защите от паводка

Москва, 25 июля. Руководитель МЧС России Евгений Зиничев вылетел на Дальний Восток для проверки готовности спасателей к защите населенных пунктов от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что российский министр в Благовещенске проведет координационное совещание на территории Дальневосточного Федерального округа (ДФО), в Комсомольске-на-Амуре собирается осмотреть защитные гидротехнические конструкции.

Кроме того, представитель ведомства уточнил, что 25 июля по дороге на Дальний Восток Зиничев проведет в Братске совещание по вопросам нейтрализации последствий паводка в Иркутской области, передает РИА Новости.

Напомним, сильные паводки в районах Забайкальского края начались в начале этого месяца, в Чите это мощнейшее стихийное бедствие с момента начала истории мониторинга — 1936 года​​​. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, сформирован оперативный штаб по ликвидации ЧС.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину подготовить к 25 июля проект указа, предусматривающий проведение до 1 сентября оценки ущерба личным подсобным хозяйствам жителей Иркутской области из-за паводков.