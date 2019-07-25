СМИ заявили, что испытанная КНДР ракета может поразить часть Японии

Токио, 25 июля. СМИ сообщили, что ракета малой дальности, испытание которой, по некоторым данным, провел Пхеньян, способна поразить часть территории Японии.

Как пишет агентство Kyodo, в данном случае речь идет о ракете, которая после запуска преодолела порядка 690 км.

По информации Yonhap, военные Южной Кореи сообщили о пуске двух неопределенных снарядов в Японское море со стороны КНДР. СМИ заявляют, что были запущены баллистические ракеты малой дальности. По данным министерства национальной обороны Южной Кореи, одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая — 430 км.

Военнослужащие Южной Кореи не исключают, что одна из испытанных ракет могла быть новой разработкой КНДР. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что новый запуск не вызвал прямой угрозы национальной безопасности страны. Он также пообещал, что власти страны будут поддерживать контакт с США и Южной Кореей по этому вопросу.

В начале июня сообщалось, что военно-морские силы Китая провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3. Известно, что ракету запустили с борта подлодки 2 июня из бухты Бохай у полуострова Шаньдун. Многочисленные очевидцы опубликовали в Сети соответствующие кадры.