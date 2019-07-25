Матвиенко заявила, что Зеленский получил аванс доверия у украинцев

Москва, 25 июля. Украинский президент Владимир Зеленский получил аванс доверия у народа и теперь не может перекладывать на кого-то ответственность, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В связи с тем, что партия «Слуга народа» получила большинство, теперь уже у президента Украины не будет никаких оснований на кого-либо перекладывать ответственность за свои действия или бездействия, особенно хочу это подчеркнуть, уже не получится отговариваться красивыми фразами, обещаниями», — сказала Матвиенко журналистам.

По словам чиновницы, украинцы ждут уже конкретных действий и выполнения обещаний. Жители Украины ждут мира в своей стране, «и это самое главное», добавила Матвиенко.

Напомним, после вступления в должность президента Украины Зеленский распустил Верховную раду. Внеочередные выборы в Раду, которые были запланированы на осень, перенесли на лето. Выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% бюллетеней партия главы государства «Слуга народа» набрала на выборах в Раду более 43% голосов. Следом идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» (более 13%) и «Батьковщина» (более 8%).