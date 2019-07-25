Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Глава СДД признал невозможным распространить закон об ополченцах на добровольцев Донбасса

81
0 Оставить комментарий

Глава СДД признал невозможным распространить закон об ополченцах на добровольцев Донбасса

Донецк, 25 июля. Распространить действие закона об ополченцах Дагестана на участников боевых действий в Донбассе невозможно. Об этом Федеральному агентству новостей заявил глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. 

«К сожалению, это невозможно по ряду причин чисто юридического характера. Я занимался этим вопросом, но понимаю, что в данный момент это невозможно», —  констатировал собеседник ФАН.

Закон о признании ветеранами боевых действий ополченцев из Дагестана, сражавшихся против боевиков в августе-сентябре 1999 года, приняла на днях Государственная дума РФ. Жители региона, боровшиеся с террористами в составе местных подразделений самообороны, получат право на ежемесячную денежную выплату и ряд льгот.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года. По разным оценкам, ее жертвами с обеих сторон, включая военных и гражданских, стали от 10 тысяч до 30 тысяч человек. Помимо жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также добровольцев из областей Украины, в боевых действиях принимали и по сей день принимают участие добровольцы из других стран, в основном из Российской Федерации.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров