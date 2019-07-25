ВЦИОМ рассказал, сколько россиян хотели бы купить дачу

Москва, 25 июля. Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На фоне небольшого снижения доли владельцев загородной недвижимости 31% россиян хотели бы в будущем приобрести дачу. При этом важно, чтобы дачный дом был оборудован коммуникациями и находился относительно близко от места проживания», — говорится в сообщении.

Среди тех, у кого в настоящий момент нет дачи, приобрести ее хотели бы более половины россиян. Наибольший интерес проявляют люди от 18 до 44 лет. Желание приобрести участок, как правило, продиктовано стремлением выращивать фрукты и овощи, об этом заявили 59% опрошенных. При этом чуть меньше половины респондентов (48%) хотели бы приобрести дачу, чтобы отдыхать и развлекаться, 30% — чтобы заниматься декоративным оформлением участка.

Воздержались бы от покупки дачи 46% респондентов. В основном об этом заявили люди старшего поколения. Они объяснили свое нежелание покупать дачу отсутствием средств, проживанием в частном доме и проблемами со здоровьем.

Согласно данным опроса, который проводился 10 июля, загородной недвижимостью владеют 42% жителей городов. При этом пять лет назад доля владеющих дачей была на четыре процента больше, отметил «ФедералПресс».