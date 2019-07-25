Назван топ-10 самых популярных у россиян китайских марок автомобилей

Москва, 25 июля. Автопарк китайских легковых автомобилей в России составил 592,7 тысячи штук по данным на начало 2019 года. Эксперты назвали самые популярные марки китайский авто в России.

По данным экспертов, самой распространенной маркой китайских автомобилей в России стала Chery. В России зарегистрированы около 163 тысяч автомобилей этой марки. Второе место по популярности занимает Lifan – 150 тысяч автомобилей в России. Замыкает тройку самых популярных в РФ китайских марок Great Wall — 117,3 тысячи автомобилей.

Кроме того, в топ-10 самых популярных в России китайских марок попали Geely, в РФ зарегистрированы 102,5 тысячи машин, BYD (14,1 тысячи автомобилей), FAW (10,1 тысячи автомобилей), Haval (5,9 тысячи автомобилей), Haima (5,2 тысячи автомобилей), Changan (5,1 тысячи автомобилей) и DFM (4,3 тысячи автомобилей).

Накануне стало известно, что КНР запустила экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму. В первую партию вошли 300 машин, их отправили из провинции Гуандун. Планируется, что за год будут проданы 3000 автомобилей.