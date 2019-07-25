Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

В Совфеде заявили об основаниях для оптимизма в отношениях с Украиной

44
0 Оставить комментарий

В Совфеде заявили об основаниях для оптимизма в отношениях с Украиной

Москва, 25 июля. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что после внеочередных выборов в парламент Украины есть основания для оптимизма в отношениях двух стран.                                                        

На пресс-конференции Матвиенко заметила, что дальнейшее покажет программа, которую станет проводить новоизбранная Верховная рада.                                

«У нас есть основания для определенного оптимизма, но не более того пока, потому что… мы пока не видим программы действий», — объяснила спикер Совфеда.            

По ее словам, российская сторона ждет такую программу «с формированием нового кабинета, нового правительства» и понятную ограненную политику, «которую будет проводить нынешняя власть, которой украинцы оказали такую поддержку».

Напомним, на Украине прошли внеочередные выборы в парламент страны. По предварительным данным, в Верховную раду прошла президентская партия «Слуга народа», а также партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Официальные результаты выборов ЦИК Украины объявит 5 августа.                                   

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает сложить полномочия на первом заседании новоизбранной Верховной рады. По его словам, вместе с ним полномочия сложит также весь кабмин.                             

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров