Мария Шукшина поделилась детскими воспоминаниями о знаменитом отце

Москва, 25 июля. Российская актриса, телеведущая и дочь легендарного писателя Василия Шукшина Мария Шукшина рассказала, что ей было всего семь лет, когда ее отец ушел из жизни.

По словам 52-летней артистки, у нее осталось не так много воспоминаний о папе, которого она сильно любила. Актриса помнит, что в их квартире были стеклянные двери. Когда Мария не могла уснуть, то видела, что у отца в кабинете всю ночь горел свет.

По ее детским воспоминаниям, в течение последних лет Василий Шукшин очень много работал. Актриса считает, что он как будто предчувствовал, что ему осталось жить недолго, поэтому хотел успеть сделать как можно больше, пишет KP.ru.

«Вообще люди чувствуют, когда о них думают, когда их любят по-настоящему, а не просто попеть песенки про «я вас люблю». Он же спал со сжатыми кулаками. Я все время думаю об этом», — поделилась Шукшина.

Она также выразила уверенность в том, что такие люди, как ее отец, рождаются раз в сто лет.

Напомним, 25 июля 2019 года знаменитому писателю и актеру могло исполниться 90 лет.

Ранее Мария Шукшина резко раскритиковала ток-шоу и программы, устраивающие «парад на костях» знаменитостей.