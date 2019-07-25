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Матвиенко после выборов в Раду заявила, что украинцы «наелись» киевской властью

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Матвиенко после выборов в Раду заявила, что украинцы «наелись» киевской властью

Москва, 25 июля. Внеочередные парламентские выборы на Украине не соответствовали международным стандартам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что права проголосовать были лишены миллионы находящихся в России украинцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Именно поэтому говорить о том, что избирательный процесс отвечал демократическим нормам, не приходится.

Матвиенко считает, что Киев просто не решился включать граждан ЛНР и ДНР в число избирателей.  

«Они (киевские власти. — Прим. ФАН) просто лишили миллионы граждан Украины, находящихся в России, права участвовать в выборах», — подчеркнула спикер Совфеда.

Российский политик также коснулась и наблюдательного процесса на парламентских выборах. Наблюдателей от ПАСЕ, а представителей РФ в рамках миссии ПА ОБСЕ, на Украину 21 июля просто не пригласили.

«Эти выборы, как и президентские, еще раз подчеркнули, что граждане Украины отвергают политику, которую проводили предшественники, наелись этой властью», — резюмировала она.

Ранее немецкое издание Deutsche Welle предупредило, что в Раду были избраны представители националистической партии «Украинское объединение патриотов» (УКРОП), поддержку которой оказывал олигарх Игорь Коломойский. Немецкие журналисты с возмущением указали, в том, что националисты прошли в парламент по одномандатным округам в Днепропетровской, Волынской и Ивано-Франковской областях от президентской «Слуги народа».

Однако президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко ничего необычного в этом не увидел, объяснив, что президент Украины Владимир Зеленский совсем не чужд националистическим взглядам, и его программа на самом деле мало чем отличается от программы его предшественника Петра Порошенко.

«Она же, но только в профиль. Так что не вижу ничего нового, что кто-то, придерживающийся националистических взглядов, прошел в Раду по мажоритарным округам», — подчеркнул он в эфире НСН.

Ищенко убежден, что на расклад сил это не повлияет никак.

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