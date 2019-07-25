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СК РФ опубликовал фильм о работе о буднях российских следователей

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СК РФ опубликовал фильм о работе о буднях российских следователей

Москва, 25 июля. Следственный комитет России опубликовал видеоочерк о буднях сотрудников ведомства, работающих «на земле».

«Это всего лишь несколько штрихов к коллективному портрету современного российского следователя», — отметили в пресс-службе ведомства.

Публикацию 30-минутного фильма «Районный следователь» приурочили к профессиональному празднику — Дню работников органов следствия России. Он ежегодно отмечается в РФ 25 июля.

Напомним, сегодня на телеканале «Россия 1» состоится премьерный показ документального фильма «Профессия – следователь». В СК РФ отметили, что это действительно уникальный проект. Зрители увидят эксклюзивные интервью следователей, криминалистов и экспертов ведомства. Им представят малоизвестные подробности резонансных дел «банды ГТА», массового убийства в Ставрополе, охоты на людей в Иркутске.

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