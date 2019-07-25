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Совфед готов обратиться в ООН и ОБСЕ из-за нарушений прав российских журналистов

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Совфед готов обратиться в ООН и ОБСЕ из-за нарушений прав российских журналистов

Москва, 25 июля. Совет Федерации РФ готов обратиться в Организацию Объединенных Наций (ООН), а также в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с нарушением прав российских журналистов за рубежом. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Не будем складывать руки, не будем молчать, любую возможность — и обращение к ответственному за средства массовой информации в ОБСЕ, и в ООН. Поверьте, мы постоянно генерируем обращения, они дают определенные результаты, делаются заявления», — рассказала Матвиенко журналистам.

При этом спикер Совфеда отметила, что в результате подобных обращений обычно делаются «робкие и тихие» заявления. Матвиенко призвала требовать соблюдать конвенции и международные правила в сфере прав журналистов.

«Конечно, дальше будем вести настойчивую работу — так же, как и в защиту нашего журналиста Вышинского, и других журналистов, деятельность которых за рубежом незаконно ограничивается или пресекается», — заявила спикер Совфеда.

Напомним, главного редактора портала РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Его безосновательно обвинили в государственной измене. Сам российский журналист назвал обвинения в его адрес ложью и манипуляцией.

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Источник: РИА Новости
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