Генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ проходит в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

25 июля в Санкт-Петербурге проходит генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ. В торжественном смотре участвуют более 40 кораблей. Те, которые за долгие годы доказали свою надежность и «новички». Фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий» прошли испытания не так давно, но не уступают своим предшественникам.

В День ВМФ по Неве пройдет и воссозданный по старинным чертежам корабль «Полтава». На сегодняшний день он крупнейший из всех деревянных парусников. Увидят жители и гости города иностранные суда: китайский эсминец «Сиань» и корабль ВМС Вьетнама.

Не менее масштабным на празднике станет и парад курсантов военно-морских учебных заведений города. Они пройдут по Адмиралтейской набережной. Ожидается воздушное шоу.

Яркое представление пройдет и в Кронштадте. Сегодня в островном городе тоже репетируют морской парад. Так что зрители могут увидеть шоу дважды: 25 июля и в День ВМФ. Сегодня для посещений открыли территорию воинской части, которая в обычные дни закрыта.

Морской парад на Неве пройдет в это воскресенье, он начнется у Благовещенского моста в 11.00. После корабли отправятся в Кронштадт.