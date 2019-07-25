Оппозиционеры Навального призывают россиян к беспорядкам и беззаконию

Москва, 25 июля. Блогер Алексей Навальный и его соратники призывают россиян к нарушению закона после их недопуска на выборы в Мосгордуму.

Кандидаты Навального пытаются поднять в Москве и по России в целом волну протеста. В качестве причины они указывают их недопуск в Мосгордуму. При этом они замалчивают о том, что в регистрации им было отказано на законных основаниях - они не выполнили требования к допуску.

Так называемые оппозиционеры призывают людей выходить на улицу и ради них нарушать закон. В частности, юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь продолжает призывать своих сторонников к беспорядкам и к проведению несогласованных митингов. Любопытно, что себя она неоднократно позиционировала как якобы защитницу закона и прав граждан РФ. Однако обиженная на весь мир активистка готова посягнуть на конституционный строй, лишь бы отомстить за себя.

Напомним, 14 июля Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за превышения порога брака в собранных подписях. Активистка не смогла собрать необходимое количество бумаг, поэтому пополнила свою коллекцию фальсификатами. «Мертвые души» составляли 14,67% всех собранных подписей. Напомним, по закону процент недействительных листов не должен превышать 10%.

Во время предвыборной кампании разгорелись сразу несколько скандалов, связанных с ее именем. Так, правоохранители накрыли в одной из столичных квартир целую «фабрику» по подделке подписей за «независимого» кандидата. В списках ее «сторонников» также фигурируют персональные данные давно умерших людей. В частности, сын покойной москвички обнаружил в перечне свою мать.

16 июля окружная комиссия проголосовала за отказ в регистрации Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы.