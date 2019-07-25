Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»

Москва, 25 июля. Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети. Выход самого сериала ожидается в текущем году.

Видеоролик появился на YouTube-канале актера Игоря Петренко, но позже был удален. Создателем российского сериала выступила компания Amalgama Studio. Авторы уверяют, что сняли первый фильм, который восстанавливает хронологию событий на Чернобыльской атомной электростанции. Сериал будет показан на телеканале НТВ, пишет НСН.

Картина состоит из нескольких серий. Действие сериала будет разворачиваться с апреля по декабрь 1986 года. Главные роли в сериале исполнили Игорь Петренко, Дмитрий Ульянов, Надежда Михалкова и другие, пишет «Царьград».

Как отмечают авторы, съемки сериала стартовали в августе прошлого года. В тот момент еще никто не знал о съемках одноименного сериала американской компании HBO. Представленный HBO сериала «Чернобыль» стал самым популярным в истории.