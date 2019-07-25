Вин Дизель показал готовый сценарий для нового фильма о Риддике

Вашингтон, 25 июля. Американский актер и продюсер Вин Дизель рассказал своим подписчикам в социальной сети Instagram, что получил завершенный сценарий боевика «Риддик 4: Фурия». Об этом пишет портал Digital Spy.

Сценарий написал автор всех кинолент о Риддике — 63-летний Дэвид Туи. Вин Дизель, игравший главного героя во всех предыдущих частях, показал своим фолловерам первую страницу с эпиграфом: «Каждый хочет быть чудовищем до того момента, пока не приходится делать то, что делают чудовища».

В настоящее время детали о продолжении боевика не рассекречиваются, но ранее артист намекал, что в нем будет рассказываться о том, «с чего началась история Риддика».

При этом 52-летний Вин Дизель не уточнил, когда стартует съемочный процесс и не рассказал, кто из актеров составит ему компанию.

Напомним, по сюжету предыдущих лент, Риддик являлся космическим злодеем и преступником с странными светящимися ночью глазами. Он оказывается втянут в галактические военные действия.

Первый фильм о Риддике вышел на широкие экраны в 2009 году.