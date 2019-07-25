Военный эксперт объяснил, что случилось на Украине с американскими «Джавелинами»

Подаренные в 2018 году Украине американцами противотанковые ракетные комплексы Javelin вывозят в Польшу на базы США сил быстрого реагирования в связи с тем, что украинское оборонное ведомство не в состоянии обеспечить соответствующие условия хранения данных ПТРК.

«Я не удивлюсь, если в итоге поставка «Джавелинов» окажется чем-то вроде платной фотографии [Петра] Порошенко у Белого дома», — заявил украинский волонтер, распространивший эту информацию.

Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснениями к военному историку Юрию Кнутову.

«Когда американцы поставляли ПТРК Javelin, они сказали, что эти комплексы ни в коем случае не должны получить националистические батальоны, — напомнил он. — Но потом появились кадры, на которых мы видим, как первыми испытывают ПТРК, проходят обучение как раз эти нацисты».

По мнению эксперта, в украинской армии все поставлено с ног на голову, все запреты, договоренности не выполняются, и каждый небольшой начальник уже считает себя генералом.

«Кроме того, есть большая вероятность, что это оружие даже попало в Донецкую и Луганскую Народные Республики, — полагает Кнутов. — Причем было не украдено, а просто продано. Известно, что украинским солдатам пообещали платить чуть ли не по тысяче долларов в месяц, а на самом деле платили копейки. И они начали продавать оружие! И в том числе ПТРК Javelin».

По мнению военного историка, американцы, проанализировав эту ситуацию, приняли решение вывезти комплексы в Польшу.

«То есть это не миротворческая акция, это не попытка приостановить использование ВСУ против Донбасса, — констатировал он. — Речь идет о стремлении американцев сберечь секреты этого противотанкового ракетного комплекса, потому что Javelin на сегодняшний день относятся к новому поколению. Они действуют по принципу «выстрелил и забыл». Более того, они поражают бронетехнику, особенно танки, сверху, там, где броня наиболее тонкая и чаще всего отсутствует кумулятивная либо активная защита. Тем более что активная защита народными республиками Донбасса не используется, а кумулятивная сверху на их танки не устанавливается. Поэтому Javelin в данном случае является идеальным оружием».

По словам Кнутова, он мог видеть купленный у ВСУ американский ПТРК на выставке, организованной защитниками Донбасса, среди прочего оружия, приобретенного у противника.