В Совфеде назвали абсурдными «крымские» иски Украины к России

Россия не признает решений арбитражных судов, вынесенных по искам Киева в связи с воссоединением Крыма с Россией, об этом заявили в Минюсте.

«Российская Федерация не признает законность и обоснованность абсолютно всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с присоединением Крыма к Российской Федерации, в том числе в связи с отсутствием у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких исков», — рассказали в ведомстве ТАСС.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнила, что украинскому бизнесу была дана возможность законно работать на территории России, но воспользовались ей далеко не все.

«Мы встречались с представителями Минюста в рабочем порядке на уровне комитета по международным делам. Мы тоже рассматривали данную ситуацию и прогнозировали подобный исход. Мы считаем, что у украинских компаний недостаточно оснований, потому что воссоединение Крыма с Россией шло по процедуре референдума», — говорит сенатор от Севастополя.

Политик подчеркнула, что все украинские предприниматели могли вернуть себе свою собственность.

«Всем иностранным компаниям вплоть до 1 марта 2015 года была предоставлена возможность восстановить свои имущественные права в юридическом пространстве Российской Федерации. Для этого нужно было фактически признать право народа Крыма на определение своей судьбы и подать бумаги для того, чтобы эти процедуры были запущены. И часть украинских компаний благополучно прошла перерегистрацию в юридическом поле России и восстановила свои имущественные права», — рассуждает Ольга Тимофеева.

Парламентарий выразила мнение, что требования украинской стороны являются абсурдными и безосновательными.

«Предъявлять какие-либо претензии, взывая к судам международной юрисдикции, у украинских компаний оснований нет», — добавила сенатор.

Она также напомнила, что воссоединение Крыма с Россией проходило в полном соответствии с нормами внутреннего и международного права.

«Есть шестой конституционный федеральный закон, который зафиксировал вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Есть конституция РФ, есть наработанная правовая система России. Соответственно, рассмотрение исков Украины на Западе для нас — не более чем политическая спекуляция и способ оказать давление на нашу страну со стороны наших «западных партнеров», — констатировала собеседница ФАН.

Резюмируя, политик заявила, что Запад всегда пытался использовать все имеющиеся у него рычаги и механизмы, чтобы дискредитировать и очернить Россию.