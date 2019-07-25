Москва, 25 июля. Президент России Владимир Путин поручил запретить предоставлять земельные участки в зонах подтопления в Дальневосточном федеральном округе. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

Путин запретил предоставлять земельные участки в зонах подтопления в ДФО. Кроме того, Путин поручил руководству регионов в ДФО установить границы зон подтопления и внести сведения в Единый государственный реестр недвижимости. По словам Путина, выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области должны быть выплачены в течение двух недель. Он потребовал от правительства обеспечить формирование списков граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области до 1 августа и выплатить им деньги до 10 августа.

Президент также поручил до 1 сентября оценить ущерб от паводка в Иркутской области, нанесенный жилью, образовательным учреждениям и инфраструктуре.

Ранее были найдены 24 человека, потерявшихся во время подтопления в Иркутской области, 13 остаются пропавшими без вести. Отмечается, что погибшим числится 21 человек. Напомним, в Иркутской области поднялась вода в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Чрезвычайные происшествия произошли в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона. Подтопленными оказались 83 населенных пункта.

Кроме того, в 2019 году Иркутская область пострадала от пожаров. Путин потребовал от Генеральной прокуратуры проверить соблюдение законов при использовании лесов в Иркутской области, где в мае 2019 года произошли пожары.

Путин попросил Генеральную прокуратуру проверить соблюдение законодательства РФ физическими и юридическими лицами, использующими леса в Иркутской области, где в мае этого года произошли крупные возгорания. Кроме того, глава государства попросил оценить соблюдение российского законодательства должностными лицами государственных органов в регионе. Прокуратуре предстоит выяснить, исполнялись ли чиновниками задачи по профилактике и ликвидации лесных пожаров, а также по ликвидации последствий таких пожаров. Ответственным за выполнение этих поручений назначен генеральный прокурор Юрий Чайка. Поручение Путина ему предстоит выполнить до 1 сентября.

Президент России предложил правительству совместно с общественным движением «Народный фронт «За Россию» до 1 декабря разработать предложения по совершенствованию законодательства страны в части, касающейся охраны лесов от пожаров.

Напомним, по причине сложной пожароопасной обстановки режим ЧС ранее был введен в Баяндаевском и Иркутском районах. 9 мая властями Нижнеудинского и Боханского районов также введен режим ЧС в лесах и на лесных массивах.

Ранее сообщалось, что руководство Забайкальского края построит или приобретет жилье семьям, пострадавшим из-за лесных пожаров. В министерстве территориального развития региона уже подготовили предварительный перечень нуждающихся граждан, в него были включены 122 семьи.

Накануне почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров.