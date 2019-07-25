Генеральный директор компании по производству зерна рассказал о поставках пшеницы в Сирии

Дамаск, 25 июля. Генеральный директор компании по торговле и производству зерна «Юск Кассем» в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщил, что намерен провести в 2019 году три тендера на закупку мягкой пшеницы в количестве 600 тысяч тонн, добавив, что климатические и сельскохозяйственные показатели будут очень хорошими в этом году.

У «Кассема» есть подтверждение первого тендера 7 января на сумму 200 тысяч тонн, он также знает, что цена одной тонны составляет около 270 долларов, и что оплата за весь контракт будет проводиться в сирийских фунтах.

Он добавил, что фиксированный контракт будет реализован в феврале и марте, и что второй тендер будет объявлен 18 февраля, а третий тендер будет представлен до 4 марта на ту же сумму, в размере 200 тысяч тонн, и что каждый тендер будет оплачен в долларах США.

Он также отметил, что в текущем году было проведено три тендера на закупку мягкой пшеницы общим количеством 600 тысяч тонн. Все сделки были осуществлены до начала сбора урожая пшеницы в Сирии.

Количество пшеницы, полученной фермерами с начала сезона, достигло 92 626 тонн пшеницы. Этот сезон лучше, чем прошлогодний сезон, несмотря на пожары, отметил собеседник ФАН.

С начала 2019 года было объявлено три тендера на импорт мягкой пшеницы, первый из которых был объявлен 7 января, цена одной тонны была установлена ​​на уровне 270 долларов США. Второй аукцион состоялся 21 февраля 2019 года. В настоящее время третий аукцион проходит по более низкой цене, с оплатой в долларах.

В военные годы Сирия импортировала из России миллионы тонн пшеницы, в том числе 1,5 миллиона тонн только в прошлом году, причем импортная пшеница была дешевле, чем отечественная.

По официальным оценкам, Сирия потребляет 2,5 млн. тонн пшеницы в год, причем, некоторые из них поставляются внутри страны, а остальные импортируются. В довоенный период сирийская республика могла похвастаться производством 4 млн. тонн пшеницы в год с возможностью экспорта 1,5 млн. тонн.