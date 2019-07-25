Экс-депутат Рады объяснил навязчивое желание Зеленского добиться поздравлений от России

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее, когда президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Так написал в своем Twitter телеведущий и журналист Владимир Соловьев, намекая, что российский лидер так и не поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины.

«Зеленскому стало еще обиднее», — отметил Соловьев, процитировав новость о поздравительной телеграмме Джонсону.

Зеленскому стало ещё обиднее



«Путин направил поздравительную телеграмму Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии — Кремль»RT — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 24, 2019

Обида Зеленского — следствие того, что он сам не уверен в своем президентском статусе, считает экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Владимир Олейник. По словам Олейника, об этом говорит навязчивое желание Зеленского добиться поздравлений от руководства России. Если верить словам украинского президента, он даже в телефонном разговоре спросил Путина, собирается ли тот его поздравить с избранием, рассказал экс-депутат Рады.

«Мне кажется, такое поведение Зеленского — это просто дурной тон. С этого не начинают. Значит, он сам не уверен, что он президент, — сказал Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Был бы уверен, так бы не волновался: поздравили, не поздравили — какая разница. Это же не обязательный ритуал. Тем более, что на Украине Россию постоянно называют «страной-агрессором», а самого Путина критикуют в далеко не парламентских выражениях».

Есть и более серьезные причины, из-за которых Россия вполне обоснованно не спешит поздравлять Зеленского, напомнил Олейник.

«На украинских выборах — как президентских, так и в Раду — не было наблюдателей со стороны России. Три миллиона украинцев, живущих в Донбассе, лишены права голоса. Так что тут пока не до поздравлений, — говорит экс-депутат Рады. — А если ты говоришь: «Между прочим, я тоже президент» — это значит, ты еще не президент. Помните, как он [Зеленский] ответил, когда [глава МИД Украины Павел] Климкин самостоятельно ответил на ноту России? Тогда Зеленский, выступая по этому поводу, сказал: «Между прочим, хочу напомнить — я президент». Так вот, сам Зеленский должен определиться — президент он или не президент».

Президента судят по делам, а чего ждать от Зеленского, похоже, пока непонятно даже ему самому, считает экс-депутат Рады.

«Россия, на мой взгляд, взяла нормально паузу. Сейчас отношения Украины и России оставляют желать лучшего, посмотрим, что будет дальше. А Зеленскому могу дать совет: надо быть президентом, а не играть его роль», — резюмировал Владимир Олейник.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что Владимир Путин поздравит украинского президента с первыми успехами в урегулировании ситуации в Донбассе и с первыми успехами в деле нормализации отношений между Киевом и Москвой.