Эксперт прокомментировал конфликт Италии и правительства Ливии в международных водах

Необоснованные задержания иностранцев стали все чаще практиковаться ливийскими властями. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Ответные меры

Итальянское министерство иностранных дел сообщило о задержании береговой охраной рыболовного катера. Очевидно, это произошло в ответ на то, что ранее ливийская береговая охрана незаконно захватила итальянское рыболовное судно.

Ранее МИД Италии сообщил, что береговая охрана Ливии, подконтрольная Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи, захватила итальянское рыболовное судно и его экипаж. В ведомстве отметили, что вероятной причиной задержания стала промысловая деятельность в водах, которую Рим считает «рискованной». В МИД Италии отметили, что итальянские рыбаки были проинформированы о том, что не следует заходить в эти воды.

Отметим, что силы ПНС уже не первый раз захватывают иностранных граждан в качестве заложников. Так, в мае 2019 года в Триполи были задержаны двое граждан России, которые являются сотрудниками российского Фонда защиты национальных ценностей. Российских граждан обвинили якобы во вмешательстве «в выборы президента», что, конечно же, абсолютная неправда.

Звено одной цепи

Как отметил Сергей Простаков, самым главным в инциденте с задержанием итальянского судна является то, что его задержали корабли сил ПНС, контролирующего Триполи.

«Италия в возникшем после агрессии западных стран ливийском конфликте делала ставку на ПНС. Ливия расположена на достаточно близком расстоянии от итальянского побережья, имеет историю колонизации со стороны Италии. Поэтому итальянские интересы в стране давние и с течением времени лишь меняют форму, не меняя своего содержания — обеспечения европейцев дешевыми ресурсами», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, все это на данном этапе вылилось в поддержку одной из сторон вооруженного противостояния в Ливии. Оно имеет один побочный эффект, важный для всей Европы. И ливийский конфликт, и различного происхождения кризисы в других африканских государствах провоцируют массовый поток беженцев.

«Одним из главных путей их попадания в ЕС был морской, ведущий из Ливии в Италию, который можно преодолеть и за сутки. Жесткая позиция нового итальянского правительства на порядок уменьшила принимаемое страной количество беженцев. Это вызывает недовольство и многих стран Европы, а также Триполи, где сильно влияние не только Италии», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт заметил, что необоснованные задержания иностранцев стали все чаще практиковаться ПНС. При этом степень его самостоятельности крайне мала.