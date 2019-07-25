Путин поручил до 10 августа выплатить компенсации пострадавшим от паводка в Приангарье

Иркутск, 25 июля. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа завершить формирование списков пострадавших в результате наводнения в Иркутской области и до 10 августа обеспечить выплаты в полном объеме. Соответствующее заявление глава российского государства сделал на встрече с пострадавшими семьями в Кремле.

Во время встречи Путин пригласил пять семей, чьи дома пострадали от паводка, посетить Санкт-Петербург и посмотреть Главный военно-морской парад страны. Об этом пишет ТАСС.

«Завтра предлагаю вам, если хотите, если будет интересно, слетать в Петербург. Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится», — сказал лидер РФ.

Напомним, в Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка: разрушены около 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них восстановить нельзя. По последним данным регионального главка МЧС, 25 человек стали жертвами ненастья. В настоящее время в больницах находятся более 600 пострадавших. 19 июля президент России Владимир Путин 19 июля в Иркутской области провел совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения. Он остался недоволен темпами размещения пострадавших при наводнении. Глава российского государства пообещал лично проверить, чтобы все дети из числа пострадавших приступили к учебе с 1 сентября.

Путин поручил немедленно начать выплаты местным жителям. Он обратился к правительству страны с требованием обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным. Позже на официальном портале правовой информации появился документ, согласно которому правительство РФ выделило более 14 млрд рублей на соцподдержку пострадавших. Деньги будут направлены на «финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения».

Губернатор региона Сергей Левченко проинформировал, что к настоящему моменту почти 38 тысяч человек, а именно 99% пострадавших при наводнении в Иркутской области получили единовременную выплату материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. По словам Левченко, компенсацию в 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества получили от властей региона почти четыре тысячи человек, а выплату за полную потерю имущества в размере 100 тысяч рублей — 10,9 тысячи человек.