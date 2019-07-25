Аналитик рассказал, кто лишает доллар статуса мировой резервной валюты

Вашингтон, 25 июля. Доллар в перспективе может лишиться статуса мировой резервной валюты, что приведет к ослаблению американской валюты. Об этом заявил аналитик инвестиционного банка JP Morgan Chase Крейг Коэн.

Причиной утраты долларом своего статуса может служить то, что драйвер мирового экономического роста сместился в сторону Азии.

По словам Коэна, КНР находится в эпицентре экономического дрейфа, вызванного резким развитием страны, пишет «Ридус».

Отмечается, что за последние 70 лет Китай увеличил объем в мировом ВВП в четыре раза, практически до 20%, что почти сопоставимо с Соединенными Штатами. Республика перевоплотилась в страну с развитым технологическим рынком. В связи с этим эксперты прогнозируют, что в ближайшие десятилетия глобальная экономика перейдет от доминирования Америки и доллара к системе, в которой власть захватит Азия. В результате американская валюта подешевеет по отношению к другим валютам, в том числе к золоту.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп задумал ослабить доллар. Более дешевая валюта может стимулировать экономическую отрасль страны и, может быть, отмечали эксперты, сыграет на руку Трампу, который намерен идти на второй президентский срок.