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В Госдуме анонсировали проект о разделе имущества при разводе

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В Госдуме анонсировали проект о разделе имущества при разводе

Москва, 25 июля. В Госдуме подготовили законопроект, направленный на уточнение норм законодательства о разделе имущества при разводе. Об этом в ходе пресс-конференции фракции «Единой России» по итогам весенней сессии сообщил депутат Павел Крашенинников.

«Мы подготовили законопроект об имущественном отношении супругов. Эту историю мы часто обсуждаем — совместная собственность, развод и раздел имущества», — заявил он.

По словам главы комитета по государственному строительству и законодательству, на данный момент известно о множестве громких бракоразводных процессов. 

Он также уточнил, что поправки коснутся вопросов банкротства и наследования. 

«Очень много ситуаций, когда фактически брак прекращен, но не расторгнут», — добавил парламентарий.

Данные проблемы актуальны как для обеспеченных, так и малоимущих семей, считает он.

«Семейный кодекс РФ вступил в силу 1 марта 1995 года — сколько времени прошло. Понятно, что жизнь сейчас сильно изменилась», — отметил Крашенинников.

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