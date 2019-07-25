В Госдуме анонсировали проект о разделе имущества при разводе

Москва, 25 июля. В Госдуме подготовили законопроект, направленный на уточнение норм законодательства о разделе имущества при разводе. Об этом в ходе пресс-конференции фракции «Единой России» по итогам весенней сессии сообщил депутат Павел Крашенинников.

«Мы подготовили законопроект об имущественном отношении супругов. Эту историю мы часто обсуждаем — совместная собственность, развод и раздел имущества», — заявил он.

По словам главы комитета по государственному строительству и законодательству, на данный момент известно о множестве громких бракоразводных процессов.

Он также уточнил, что поправки коснутся вопросов банкротства и наследования.

«Очень много ситуаций, когда фактически брак прекращен, но не расторгнут», — добавил парламентарий.

Данные проблемы актуальны как для обеспеченных, так и малоимущих семей, считает он.