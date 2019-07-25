В Госдуме анонсировали проект о разделе имущества при разводе

Москва, 25 июля. В Госдуме подготовили законопроект, направленный на уточнение норм законодательства о разделе имущества при разводе. Об этом в ходе пресс-конференции фракции «Единой России» по итогам весенней сессии сообщил депутат Павел Крашенинников.
«Мы подготовили законопроект об имущественном отношении супругов. Эту историю мы часто обсуждаем — совместная собственность, развод и раздел имущества», — заявил он.
По словам главы комитета по государственному строительству и законодательству, на данный момент известно о множестве громких бракоразводных процессов.
Он также уточнил, что поправки коснутся вопросов банкротства и наследования.
«Очень много ситуаций, когда фактически брак прекращен, но не расторгнут», — добавил парламентарий.
Данные проблемы актуальны как для обеспеченных, так и малоимущих семей, считает он.
«Семейный кодекс РФ вступил в силу 1 марта 1995 года — сколько времени прошло. Понятно, что жизнь сейчас сильно изменилась», — отметил Крашенинников.