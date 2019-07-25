Завершились съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов»

Лос-Анджелес, 25 июля. Завершились съемки пилотного эпизода приквела одного из самых популярных сериалов мира «Игра престолов». Об этом сообщил глава HBO Кейси Блойс на встрече Ассоциации телевизионных критиков.

Пока приквел носит неофициальное название «Долгая ночь». По словам Блойса, сейчас идет монтаж первого эпизода нового сериала. Дату премьеры пилотной серии приквела «Игры престолов» глава HBO пока сохранил в тайне. Блойс сообщил, что сам еще не видел финальный вариант первого эпизода «Долгой ночи», однако отметил, что его сильно впечатлил актерский состав, пишет «Культуромания».

Сюжет нового сериала также официально пока не раскрывается. Предполагается, что приквел расскажет о событиях, предшествующих объединению Семи Королевств. Зрители смогут увидеть, как мир «Игры престолов» погрузился в хаос, и, возможно, узнают, откуда взялись Белые ходоки. Кейси Блойс подчеркнул, что прямой связи между двумя сериалами не будет, но при этом в «Долгой ночи» могут появиться отсылки к персонажам и событиям «Игры престолов».

Отметим, что сценарий приквела написал Джордж Р. Р. Мартин — автор фэнтезийного цикла «Песнь льда и пламени», по которому была поставлена «Игра престолов». Шоураннером «Долгой ночи» выступает Джейн Голдман, которая также стала соавтором сценария нового сериала. Срежиссировала пилотный эпизод приквела С.Дж. Кларксон, принимавшая участие в работе над сериалами «Доктор Хаус и «Декстер».

Ранее сообщалось, что «Игра престолов» стала самым популярным зарубежным сериалом среди россиян. Также в топ вошли «Шерлок» и «Доктор Хаус».