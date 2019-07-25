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В Госдуме подготовят комплексный проект о защите семьи

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В Госдуме подготовят комплексный проект о защите семьи

Москва, 25 июля. В Госдуме планируют подготовить комплексный проект о защите семьи. Об этом в ходе пресс-конференции фракции «Единой России» по итогам весенней сессии сообщил депутат Павел Крашенинников.

«Нужно решать вопрос [насилия в семье] не только криминализацией или декриминализацией каких-то проблем. Нужно решать вопросы с точки зрения защиты семьи», — заявил он.

По словам главы комитета по государственному строительству и законодательству, по данному направлению уже создана рабочая группа.

«Но начинаем трогать одну тему — возникает другая», — рассказал о ее деятельности парламентарий. 

Член фракции «Единой России» отметил, что готовящиеся поправки коснутся Уголовного и Административного кодексов, а также законодательства об опеке.

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