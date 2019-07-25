Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад в Петербурге

Москва, 25 июля. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Кремле с семьями, пострадавшими от наводнения в Иркутской области.

В ходе встречи глава государства пригласил детей из пострадавших от стихии семей посетить Главный военно-морской парад в Петербурге.

«Абсолютно всем мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится», — сказал Путин.

Сложная паводковая ситуация возникла в области в июне, местные власти были вынуждены ввести режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены оказались более 110 населенных пунктов.

Президент РФ посетил Иркутскую область 30 июня, чтобы на месте оценить ситуацию. Повторно Путин приехал в регион неделю назад. Глава государства остался недоволен ходом ликвидации последствий наводнения. В ходе встречи с пострадавшими президент РФ выслушал жалобы и обращения нескольких десятков человек, в основном они были связаны с получением жилищных сертификатов, компенсациями и восстановлением жилья. Путин пообещал лично приехать и проверить, чтобы все дети из пострадавших в результате наводнения районов Иркутской области приступили к учебе с 1 сентября.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании у президента по вопросам ликвидации последствий трагедии пообещал, что сельхозпроизводителей, которые пострадали при наводнении в Иркутской области, освободят от налогов, им предоставят также и другую поддержку по компенсации финансового ущерба.