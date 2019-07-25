Сирия, 25 июля. Американский конвой прибыл в Ракку, «Ан-Нусра»* обстреляла два поселка в Алеппо - три человека скончались и не менее десятка были ранены. В Хаме продолжают работу ВВС Сирии В Хаме продолжают работу ВВС Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили боевые вылеты в южные районы Идлиба и ударили по радикалам в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов в Идлибе и Хаме, нанесли удар по боевикам «Ан-Нусры» в ответ на обстрел двух поселений.

«Джебхат Ан-Нусра1»: из гранатометов обстреляла два поселения в Алеппо - есть жертвы среди мирного населения.

«Фатах аль-Мубин»: нанесли несколько ракетных ударов по укрытиям сирийских военнослужащих в Хаме.

Курды: арестовали двух женщин в Дейр-эз-Зоре, обвинив их в попытке подрыва бомбы у штаб-квартиры SDF.

Международная коалиция: перебросили конвой подкрепления для SDF в Ракку, провели несколько совместных с курдами рейдов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо Сирийская арабская армия (САА) продолжает обстреливать укрытия боевиков «умеренной оппозиции». Утром военные самолеты правительственных сил ударили по опорным пунктам радикалов в районе поселка Аль-Атариб к западу от Алеппо, о чем сообщает новостной портал Baladi News.

По данным канала SMM Syria, боевики «Ан-Нусры» обстреляли ночью из гранатометов жилые кварталы города Аль-Хамдания и Ас-Сафа. Военный источник новостного агентства SANA передал, что террористы базируются в районе Алрашидин и обстрел вели оттуда. В результате нападения погибли три мирных жителя, двое их которых были детьми. 15 человек были ранены и в настоящее время находятся в госпитале Аль-Рази. Нанесен материальный ущерб имуществу жителей, их домам и государственной собственности. Подразделения САА немедленно отреагировали на нападение, разрушив огневые точки радикалов. В результате ответного обстрела также были убиты и ранены террористы «Ан-Нусры». Несколькими днями в этом же районе погибло семь человек в результате ракетного обстрела Аль-Хамдании и Аль-Джамилия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Продолжаются рейды SDF в Дейр-эз-Зоре. Утром, как сообщает источник в сети Twitter Jofr News, отряд SDF в ходе рейда задержали в городе Аль-Бусейра двух женщин, которых обвинили в попытке установки самодельного взрывного устройства рядом со штаб-квартирой. По сообщению агентства Anna News, в поселке Аль-Хариджа, на востоке провинции местные жители отметили активные полеты разведывательных самолетов международной коалиции. Продолжаются совместные операции военнослужащих коалиции и сил SDF по поиску боевиков «Исламского государства»1.

Группа неизвестных боевиков напали на автомобиль SDF у поселка Абриха, обстреляв его из пулемета, как сообщил Twitter-канал Deir Ezzor 24.

Источник также сообщил, что САА перебросила подкрепление в район деревни Аль-Курия после нападения боевиков на один из блокпостов.

Провинция Идлиб

По данным военного источника агентства Al Masdar, за июль в ходе операций ВВС Сирии и ВКС РФ радикальные группировки Идлиба лишились порядка трехсот боевиков. Были разрушены опорные пункты «Тахрир аш-Шам» и пути снабжения радикалов «Джейш аль-Изза» от города Хан-Шейхун до Кафр-Зеты и Аль-Латамины.

ВВС Сирии в свою очередь атаковали расположения джихадистов у города Кафр-Набаль на юге провинции, как передает информагентство Baladi News. Информация о потерях радикалов пока уточняется.

Провинция Ракка

В Ракке и на границе с Турцией «Демократические силы Сирии» (SDF) и армия Турции продолжают наращивать свои силы, готовясь к столкновению. Американский военный конвой подкрепления для SDF прибыл в город Телль-Абьяд, как сообщает новостной портал Al Masdar. США надеется избежать любых военных действий между SDF и турецкими войсками на востоке Сирии, однако заявления Анкары становятся все более враждебными. 22 июля американская делегация, которую возглавляет спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, провела в понедельник переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Однако переговоры о формировании в Сирии безопасной зоны были провалены: стороны не смогли решить, кто будет контролировать эту зону или установить ее размеры.

Провинция Хама

Радикалы из состава операции «Фатах аль-Мубин» нанесли несколько ракетных ударов по позициям САА и союзных сил в районе деревни Камхана и города Мхарде на северо-западе провинции, о чем сообщает канал Halab Today TV. Пострадавших среди военнослужащих сирийской армии нет.

Несколько снарядов были также сброшены с военных самолетов на укрытия боевиков у поселка Мурек, где сконцентрированы силы радикалов «Джейш аль-Изза» и «Фронта национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»), как передает новостной портал Step News Agency.

1 Организация запрещена на территории РФ.